Sabrina Rojas respondió a las acusaciones de Flor Vigna contra Luciano Castro: "Si supieran"

En los últimos días, las declaraciones de Flor Vigna contra Luciano Castro sacudieron al mundo del espectáculo. La polifacética actriz y cantante lo acusó de estar “loco” y sugirió que necesitaría ayuda médica ya que lo que dice no se condice con lo que hace. Ante este panorama, Sabrina Rojas fue consultada por Intrusos sobre estas polémicas confesiones acerca del padre de sus hijos.

Con su carácter frontal y combativo, la modelo habló sobre el feminismo y cómo se abordan los temas relacionados a la infidelidad desde la perspectiva de género. Además, cansada de que le consulten más por su exmarido que por sus proyectos personales, lanzó una lapidaria frase.

Sabrina Rojas y Flor Vigna, exparejas de Luciano Castro. | Twitter

Sabrina Rojas sobre la confesión de Flor Vigna

La palabra de Sabrina Rojas es una pieza fundamental en el rompecabezas de los que intentan buscar un motivo del paso del amor al odio entre Luciano Castro y Flor Vigna. Al igual que en otras parejas del espectáculo, la infidelidad es el disparador de la presunta ruptura entre el actor y ambas actrices -Flor y Sabrina-. Por esta razón, fue consultada sobre sus impresiones acerca de las declaraciones de la ex Combate.

Pese a que prefirió no opinar al respecto, plantó bandera del lado del feminismo y manifestó sus quejas acerca de la manera en abordar la traición. “Siempre se apunta a la cornuda, se quiere saber cómo está, cómo se siente. Y mientras tanto, el hombre anda suelto. A mí, por ejemplo, me hacen preguntas con otra intención de las que quizás le hacen a mi exmarido”, apuntó con visible fastidio.

En este marco, hizo referencia a la forma en que queda el género femenino cuando denuncian a viva voz el temor a sus exparejas. Para Rojas, “todo responde al machismo” y en la forma en que los discursos sociales y comportamientos culturales penetran en los vínculos sentimentales. No obstante, subrayó con énfasis: “Nos ponen a nosotras como las locas y la realidad no es eso. Cuando Luciano estaba con Flor, yo ya estaba feliz con el Tucu. Y siempre digo: si supieran…”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro junto a sus hijos y sus exparejas | Instagram



Una vez más, Sabrina Rojas intentó gambetear con elegancia a los periodistas que esperan expectantes su testimonio. Tras rumores de engaños amorosos y terceros en discordia, la artista decidió hacer un análisis global para brindar su punto de vista, sin hablar puntualmente de Castro con quien tiene una presunta buena relación por el bienestar de sus hijos. “No voy a hablar de él. No me quiero meter a hablar porque no quiero estar en los portales”, sentenció con firmeza.