Revelan la residencia familiar en la que los reyes Felipe y Letizia Ortiz pasan sus vacaciones en Grecia

Felipe VI y Letizia Ortiz hace pocos días iniciaron sus vacaciones privadas, sin agenda oficial. Sin embargo, el itinerario del avión que los trasladó, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, terminó revelando la primera pista: la aeronave aterrizó en Atenas.

El viaje no estuvo exento de preocupaciones. La delicada situación de salud de Irene de Grecia ha reducido la estancia de la reina Sofía en Mallorca a la tradicional recepción de Marivent. Además, el pasado viernes, el músico Jaime Anglada, amigo cercano del monarca, sufrió un grave accidente que lo mantiene en la UCI. Dos circunstancias que marcaron el arranque de unas vacaciones en el que los reyes buscaban desconectar de la agenda institucional.

La residencia en la que los reyes Felipe y Letizia Ortiz pasan sus vacaciones en Grecia

Más allá de las precauciones para preservar la privacidad, la prensa británica ha localizado a la Familia Real española. Según la revista People, Felipe y Letizia se alojan en una residencia privada propiedad de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos, situada en la isla griega de Spetses, en el Peloponeso.

No es la primera vez que los monarcas españoles visitan esta propiedad. El vínculo entre ambas casas reales se ha forjado durante años, favorecido por la cercanía en edad y el dominio del español por parte de Máxima. La relación se estrechó especialmente cuando la princesa Amalia de los Países Bajos se trasladó a Madrid tras recibir amenazas de secuestro, siendo acogida por Felipe y Letizia. En 2023, Guillermo Alejandro agradeció públicamente ese gesto durante un acto conjunto.

La mansión de Spetses fue adquirida por los reyes holandeses en 2012, después de que Máxima quedara fascinada con la zona durante la boda de Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik. La finca incluye tres edificaciones principales con vistas al mar Egeo, piscina, pista de tenis y un puerto privado, todo esto ofrecen seguridad, discreción y confort a sus huéspedes.

Este verano es especialmente significativo para la familia: Leonor atraviesa su último año de formación militar y Sofía se prepara para iniciar estudios universitarios en Lisboa. En apenas dos semanas, los reyes Felipe y Letizia Ortiz van a volver a quedarse sin sus hijas en Zarzuela. Hasta entonces, el retiro en Spetses les proporciona un entorno protegido para compartir tiempo en familia lejos de la atención pública.

