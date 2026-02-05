Kate Middleton impone el look monocromático como tendencia de la temporada

La moda de la realeza marca las mejores tendencias elegantes y sofisticadas, fusionándose con la modernidad de algunos estilos y los requisitos de cada miembro de la familia. Kate Middleton es una influencia fashionista muy admirada por sus seguidores y expertos, gracias a su carisma y su personalidad para lucir cada look. Es por eso que volvió a ser tendencia, en las últimas horas, al volver a elegir un look monocromático como tendencia de la temporada de invierno.

El look monocromático que Kate Middleton marcó como tendencia

Monocromático y color Pantone 2025: el look con el que Kate Middleton eligió la tendencia de la temporada

Este 5 de febrero, Kate Middleton y el príncipe William fueron parte de una cita histórica con la primera arzobispa de Canterbury. Ella es la primera mujer en ocupar el cargo más alto en los 1.400 años del Palacio de Lambeth, residencia oficial de la líder de la Iglesia de Inglaterra. Es por eso que todas las miradas se fueron a este encuentro, y los expertos de la moda quedaron fascinados al ver a la princesa de Gales elegir, una vez más, la monocromía en looks.

Para la ocasión, se alejó del traje sastrero, e impuso elegancia y sofisticación con un vestido recto del color Pantone 2025, el mocha mousse. De diseño midi de satén con cuello redondo de la firma Edeline Lee, el mismo venía acompañado de un cinturón de esa tonalidad, y caía hasta por encima de los tobillos de Middleton. Así se podía lucir las medias marrones oscuras, y los zapatos-tacos del mismo color oscuro que su saco largo de corte del traje. Finalmente, y como toda fanática del color chocolate, lo combinó con un conjunto de joyas doradas que llamaron la atención, pero la mantuvieron en la estética del invierno europeo.

Kate Middleton: una influencia de la moda y la monocromía

La realidad es que Kate Middleton es una de las princesas más observadas por los expertos fashionistas, debido a su bien marcado estilo en la moda. En todo momento, opta por la combinación del traje sastrero, y en varias ocasiones encuentra la monocromía en ellos. Dependiendo el evento a presentarse, lo acompaña con una tonalidad, variando de los cálidos a los fríos eléctricos. Sin embargo, también se arriesga por combinaciones de texturas y colores, demostrando que encuentra la elegancia en todos ellos.

Es por eso que el vestido mocha mousse que lució en su encuentro con la primera arzobispa de Canterbury se volvió viral entre los fanáticos de la moda, y marcó el look monocromático como tendencia de la temporada de invierno. Kate Middleton volvió a demostrar que es una influencia fashionista, manteniendo los protocolos de la realeza, pero probando diferentes estilos de la industria de indumentaria. Además, dejó en claro que, si bien el color del 2026 es el cloud dancer, el mocha mousse llegó para quedarse, sobre todo durante las bajas temperaturas.

