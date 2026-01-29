Mary de Dinamarca se acerca a Charlene de Mónaco y Kate Middleton: confianza, lujo y algunas pequeñas diferencias

Mary de Dinamarca comenzó el 2026 con diversos eventos junto a su esposo, Federico X, tanto en Estonia como en Lituania. Allí, demostró que es una royal fashionista, pero con inspiraciones que sorprendieron a todos. En solo dos momentos públicos, se mostró cercana a Charlene de Mónaco y Kate Middleton, y las elecciones de las mujeres en la moda, destacando el lujo y algunas diferencias entre ellas. Los expertos no tardaron en notarlo y demostraron cómo la influencia de looks se ve en la realeza.

Los dos looks del 2026 de Mary de Dinamarca

La moda de Mary de Dinamarca: de la mano de Kate Middleton y Charlene de Mónaco

¿Inspiración en Kate Middleton? El vestido floral de la temporada

Federico X y Mary de Dinamarca viajaron a Lituania para llevar a cabo una nueva visita de Estado. La cuenta oficial de la Oficina del Presidente de Lituania no dudó en compartir las mejores imágenes, donde la reina consorte volvió a traer una tendencia a la temporada: el vestido floral. Se trataba de un look perteneciente a Erdem, una de las firmas favoritas de las royals británicas, sobre todo de Kate Middleton, y muy insipirado en un vestido que la segunda usó en marzo del 2023.

Mary lució un saco y una maxifalda hasta los tobillos, de jacquard azul marino repleto de rosas blancas con follaje verde. En su momento, la propia Kate estrenó un conjunto en azul marino con pequeñas flores en blanco, pero que se diferencia por ser de menor tamaño el estampado. A pesar de esto, la influencia que tuvo en la reina consorte de Dinamarca fue elogiada y recordada por los expertos fashionistas.

¿En honor a Kate Middleton? El look floral de Mary de Dinamarca

Mismo diseñador, misma elegancia: Charlene y Mary coinciden en la moda

Mary de Dinamarca no solo se inspira en Kate Middleton al momento de marcar una moda elegante y sofisticada para representar a la familia real. Charlene de Mónaco también tuvo su influencia en un look fashionista de la reina consorte, sobre todo al compartir diseñador favorito.

Durante una cena de gala en su honor, la monarca optó por un vestido borgoña de Elie Saab con capa y manga larga. Al mismo, lo acompañó con importantes joyas, como la tiara elaborada en oro y plata de 14 quilates, adornada con pequeños rubíes redondos, diamantes y espinelas, que se autorregaló en 2012. Además, lo combinó con unos pendientes a juego y las insignias de la casa real. Charlene lució a este diseñador hasta en su cumpleaños, demostrando la confianza que tiene en el libanés.

Mary de Dinamarca eligió al diseñador favorito de Charlene de Mónaco

De esta manera, en sus primeros eventos del 2026, Mary de Dinamarca ya se mostró cercana y con confianza a dos de las royals más importantes de la influencia de la moda. Charlene de Mónaco y Kate Middleton se volvieron musas de inspiración de la reina consorte y esposa de Federico X, quien, igualmente, marcó sus diferencias personales con las mujeres, pero mantuvo la elegancia y sofisticación que representa a la familia real.

