Kate Middleton le rindió homenaje a Lady Di ante el presidente de Alemania con dos joyas

Kate Middleton y Lady Di suelen ser noticia fashionista, debido a los constantes homenajes que la princesa de Gales hace hacia su antecesora y madre del príncipe William. Un evento protocolar no fue la excepción, y decidió ir por dos favoritos de la princesa Diana que fueron de los más usados por ella. Con un look royal y su elegida elegancia de siempre, Middleton sorprendió con dos joyas que le pertenecían a Lady Di y que combinó a la perfección.

El homenaje de Kate Middleton a Lady Di: las joyas favoritas de las princesas

Kate Middleton no duda en marcar su estilo fashionista en cada uno de los eventos en los que participa. Con un amor por lo elegante y los trajes sastreros, en ocasiones, coincide con Lady Di sobre algunas prendas que también usó la princesa en su momento. En las últimas horas, sorprendió a todos cuando eligió homenajearla con dos joyas favoritas de Diana, al momento de recibir una visita de Estado del presidente de Alemania y su esposa.

La princesa de Gales optó por un look royal blue, con abrigo de Alexander McQueen y tocado de Juliette Millinery como grandes protagonistas. El primero llegaba hasta casi los tobillos, pero dejaba lucir unas botas de caña alta en tono navy, que iban en composé con el clutch del mismo color. El segundo se destacaba por tener dos flechas que atravesaban el diseño, dando originalidad al mismo. Sin embargo, como homenaje, eligió unos pendientes de zafiro, favoritos de Lady Di y que se volvieron de las piezas que más frecuentemente lució en las apariciones públicas. Además, sobre el tapado, eligió un broche que también se le vio a la madre de su marido en incontables ocasiones, pero se trata de una de las piezas que pertenecen a la colección real.

Dos princesas que comparten estilo fashionista

Esta ocasión no es la primera vez que Kate Middleton le hace un homenaje a Lady Di en su estilo fashionista. Si bien la antecesora se convirtió en un ícono de la moda, la actual princesa de Gales también se roba la atención de los expertos por sus elecciones. Sin embargo, ambas coinciden en algunas prendas y joyas que lucen para eventos protocolares de la Casa Real británica.

Esta vez, la esposa del príncipe William, hijo mayor de Lady Di, decidió hacer homenaje a ella con dos de sus piezas favoritas y que fueron muy lucidas en su momento. Siguiendo con el royal blue, Kate Middleton se robó la atención de sus seguidores y expertos en la moda al darle la bienvenida al presidente de Alemania. Los comentarios de halagos no tardaron en llegar, al igual que las fotografías recordando a la princesa Diana, una de las más queridas en la historia de la realeza.

