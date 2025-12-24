El tip infalible de Kate Middleton para un almuerzo navideño nutritivo, liviano e ideal para replicar

En la antesala a que las familias católicas de todo el mundo reciban la Navidad, las mesas ya comienzan a alistarse en lo que serán los menús más tradicionalistas, pero con un toque de vanguardia. El caso de la familia real no es la excepción: en la mesa de Kate Middleton no pueden faltar ciertos alimentos frescos y cien por ciento naturales para sumar energías y así asistir reconfortada a los eventos de ese día.

Así será el almuerzo de Kate Middleton para Navidad

Desde que fue diagnosticada con cáncer, la Navidad se convirtió en una fecha más que especial para Kate Middleton. Esta noche participará de los villancicos de navidad que se grabó en la Abadía de Westminster de Londres. En una carta que escribió, la royal expresó: “La Navidad es una época que nos recuerda lo profundamente entrelazadas que están nuestras vidas. Al igual que las raíces de los árboles comparten su fuerza bajo la tierra, invisibles, pero vitales, nosotros también lo hacemos”. En este marco, este 25 de diciembre asistirá al encuentro familiar en Sandringham junto al rey Carlos III.

Kate Middleton | Twitter

Como es la tradición de la monarquía inglesa, el rey reúne a todos los integrantes de su familia en este pueblo ubicado en el condado de Norfolk donde juntos asisten a la misa cristiana para bendecir la Navidad. Luego, se dirigen a la residencia del monarca para disfrutar del almuerzo navideño, con un menú clásico, pero lleno de opciones. De acuerdo con el testimonio de Darren McGrady, exchef de la Casa Real, brindado para la revista Hello! el plato principal consiste de un pavo con diferentes rellenos, entre los que se destacan “la salvia, la cebolla y las castañas”.

Asimismo, se presenta una variedad de guarniciones, siendo la verdadera protagonista las “patatas asadas, puré de patatas y coles de Bruselas”. Todas estas frutas y verduras son cosechadas de la huerta que tiene el hijo de la fallecida reina Isabel II en su huerta, lo que hace que Kate incline por esta opción saludable.

Según trascendió, antes del almuerzo todos los integrantes de la familia real asisten a un desayuno por separado: por un lado, los hombres se reúnen y como primera comida del día ingieren huevos, beicon, y algo de carne a la parrilla. En contraposición, las ladys apuestan por una opción más liviana: yogures, frutas y tostadas, informó el chef McGrady.

Kate Middleton | Twitter

Kate Middleton le pone límites al alcohol

Así como la comida es importante, la bebida también cumple un rol central en la mesa navideña de Kate Middleton. El exmayordomo real Grant Harrold, contó al medio antes mencionado, que existe una norma implícita pero que todos respetan a rajatabla: ninguno de los integrantes de la monarquía toma en exceso. “Puedo decir con toda sinceridad que nunca he visto a un miembro de la familia real borracho. Si hablamos del personal, ¡es otra historia!”, señaló.

Respecto a las bebidas alcohólicas que acompañan a los platos, el exempleado del palacio real explicó: “Siempre ofrecían los vinos blancos tradicionalmente con el entrante, y luego los tintos. Con el postre, lo que también recuerdo es que a veces había un vino de postre o un champán rosado”.

Kate Middleton, Príncipe William, Príncipe George, Princesa Charlotte, Príncipe Louis | Twitter

Por su parte, expertos en nutrición aseguran que cada producto del menú está cuidadosamente seleccionado para Kate Middleton quien en enero de 2024 se sometió a una cirugía abdominal de urgencia producto de un cáncer invasivo que atentó contra su salud. Es por esta razón que los especialistas coinciden que el almuerzo navideño para la princesa de Gales debe de ser “ligero y nutritivo”. El mismo “disminuye el riesgo de sentirse hinchada y aletargada, y ayuda a mejorar los niveles de energía y concentración”.

NB