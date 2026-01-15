Kate Middleton celebró sus 44 años y rompió una histórica tradición por su lucha contra el cáncer

Tras pasar por situaciones difíciles que tienen que ver con su salud, Kate Middleton pudo festejar su cumpleaños número 44 con total tranquilidad y a su manera. Así, la esposa del príncipe Guillermo disfrutó de una jornada muy especial y le dio otro significado a la fecha de su nacimiento.

Así fue la celebración de Kate Middleton por sus 44 años

Kate Middleton celebró sus 44 años el pasado 9 de enero junto a su esposo, el príncipe Guillermo, y sus hijos. Se trató de un momento de lo más íntimo del que se conocen pocos detalles ya que la princesa de Gales se encargó de resguardar los detalles de este día. Lo que sí trascendió es que por la noche invitó a su madre Carole y su hermana Pippa para disfrutar de una cena íntima.

El diario The Mirror reveló, además, que las tres Middleton fueron a un bistró francés en Hungerford, Berkshire, y cenaron en un relajado y despreocupado. Lo que sí llamó la atención es que este festejo reservado no contó con más miembros de su familia, lo que dejaría en claro que Kate cambió su manera de accionar pese a los mandatos de la realeza.

Lo cierto es que los últimos años, la heredera de la Corona británica pasó por duros momentos respecto a su enfermedad y tras recuperarse no dudó en apegarse a sus padres como también a su hermana. De hecho, este 2026 rompió la tradición marcada por el protocolo y recibió las felicitaciones de ellos mediante un vídeo inédito en las redes sociales.

Por otro lado, esta decisión de celebrar en un lugar cercano al Palacio no sorprendió ya que tanto ella como el príncipe Guillermo suelen visitar pubs y restaurantes de las zonas, impulsando así los negocios locales. El sitio elegido por la futura monarca no dudó en revelar que recibieron su visita y sus sensaciones: “De vez en cuando ocurre algo que llena de entusiasmo a todo el lugar, y esta semana fue un éxito rotundo. El viernes pasado, en nuestro pequeño Hungerford Bistro, tuvimos el enorme placer de recibir a una invitada extraordinaria".

Luego, agregaron que pudieron tomarle imágenes como hubiesen querido: “No tengo fotos para compartir (ya entenderán por qué), pero todo el equipo de guardia comentó lo mismo: estaba absolutamente encantadora, amable y tan radiante en persona como se imaginarían".

Por último, comentaron felices y agradecidos: "Los tambores de la selva de Hungerford no dejaron de sonar hasta bien entrado el sábado. Un pequeño momento de magia para nuestro pequeño bistró, uno que no olvidaremos fácilmente. ¡Feliz cumpleaños!”.

Kate Middleton se alejó de la histórica tradición de la Casa Real británica

En Reino Unido la tradición lleva a publicar un retrato en las redes sociales para felicitar el cumpleaños de cualquiera de sus miembros. Sin embargo, este año se decidió por compartir un emotivo vídeo de Kate Middleton sobre el poder curativo de la naturaleza y la relación con su cáncer. “Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno nos trae quietud, paciencia y reflexión serena. Donde la corriente se calma lo suficiente para que podamos ver nuestro propio reflejo”, se escucha durante el clip donde se la puede ver paseando por un enorme campo.

Este cambio y nueva manera de comunicar la bienvenida de los 44 años de la princesa de Gales habría sido tomado por ella misma. A esto se le suma que, tras su enfermedad, comenzó a estar más cerca de sus padres y su hermana, dándole así un lugar más importante en su rutina diaria. De esta manera, Kate Middleton celebró su cumpleaños y rompió una histórica tradición por su lucha contra el cáncer.