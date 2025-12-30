Durante la Navidad y el Año Nuevo, los reyes alrededor del mundo utilizan su tiempo para agradecer a todos los que los acompañaron a lo largo de su año. Sin embargo, a veces sorprenden con un grato regalo a aquellas personas que están dentro de su día a día. Esto mismo pasó en las últimas horas, cuando el rey Carlos III anunció a todos un insólito obsequio que le dará a María Teresa Turrión, la niñera de sus tres nietos y herederos, George, Charlotte y Louis.

La familia real

El insólito regalo que el rey Carlos III preparó para la niñera de sus tres nietos

María Teresa Turrión es la niñera española real de los hijos de Kate Middleton y el príncipe William desde el 2014. Es por eso que fue parte de importantes eventos para la familia real, como el anuncio y recuperación del cáncer de la princesa, o la coronación del rey Carlos III. Sin embargo, también cumplió un rol esencial, ya que, además de cuidar de George, Charlotte y Louis, también se hizo cargo de los cuidados necesarios de Kate, al momento de pasar su enfermedad.

Es por eso que, debido a su rol dentro de la familia real, el rey Carlos III decidió sorprenderla en Navidad y Año Nuevo con un honorable presente para ella. El monarca consideró que la mujer era merecedora fuera una de las distinguidas con los honores de Año Nuevo, por lo que le otorgará la Medalla Real Victoriana, en el nivel plata. Esta distinción es una representación material de la gratitud real, y por los años junto a la familia.

La familia real

Las diferentes postales navideñas dentro de la Familia Real

Como todos los años, la familia real comparte las felicitaciones navideñas que incluyen a todos los integrantes. Por un lado, los príncipes de Gales optaron por elegir una foto al aire libre, de la sesión de fotos datada en abril del 2025. En ella, se los ve a todos en tonalidades verdes y marrones, marcando la armonía y conexión con la naturaleza. Por el otro lado, los reyes optaron por elegir una fotografía de su viaje a Roma el pasado abril, que coincidió con los 20 años de matrimonio que celebraron en esa fecha.

Las postales navideñas de la familia real

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en estar atentos frente a las felicitaciones reales, y a los regalos que la familia le otorgó a las personas más cercanas de ellos. Es así como María Teresa Turrión, la niñera española real de los hijos de Kate Middleton y el príncipe William, obtuvo una distinción por todos sus años junto a George, Charlotte y Louis, la discreción de su trabajo, y el tiempo ayudando a los príncipes de gales, al igual que algunos trabajadores reales.

A.E