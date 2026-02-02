Así fue la fiesta de cumpleaños de Nina, la hija de Lautaro Martínez y Agus Gandolfo: temática de princesa y detalles de ensueño

Con una ambientación digna de un cuento de hadas, Nina, la hija de Lautaro Martínez y Agus Gandolfo, celebró su cumpleaños con una fiesta temática de princesa que combinó ternura, elegancia y diversión a gran escala. Las imágenes que fueron publicadas en el Instagram de la nutricionista revelaron una celebración íntima, familiar y cuidadosamente pensada en cada detalle.

Lejos de los excesos, la pareja apostó por una estética suave y armónica, en la que predominó una paleta de tonos rosa empolvado, nude, blanco y perlado, ideal para crear un clima dulce y soñado.

Una ambientación inspirada en un cuento de hadas de Disney

El espacio principal estuvo ambientado con un backdrop ilustrado de princesa, rodeado de flores gigantes en tonos crema y una impactante guirnalda orgánica de globos en distintos tamaños y colores pastel. Todo el montaje transmitía delicadeza y fantasía, sin perder sofisticación.

La decoración acompañó el espíritu infantil sin caer en lo recargado, una tendencia cada vez más elegida por celebridades: menos estridencia, más diseño y armonía visual.

La torta, protagonista del festejo

Uno de los grandes focos de la fiesta fue la torta de cumpleaños, de varios pisos, decorada en tonos blancos y rosados, con flores sutiles y un diseño elegante. Nina aparece feliz junto a sus padres frente a la torta, en una postal familiar cargada de emoción.

A la hora de cantar el feliz cumpleaños, Lautaro Martínez sostuvo a la protagonista del festejo con una sonrisa cómplice, mientras Agus Gandolfo acompañó la escena con el hijo menor de la pareja en brazos, completando una imagen de pura intimidad y calidez.

Además del sector principal, el cumpleaños de Nina contó con un espacio de juegos pensado especialmente para los más chicos, donde se destacó una enorme pileta de pelotas en tonos blancos, beige y rosa, con un tobogán blanco integrado.

En una de las imágenes más espontáneas, Nina se la ve riendo a carcajadas mientras juega entre las pelotas, reflejando el espíritu del festejo: alegría, movimiento y disfrute real.

El cumpleaños de Nina fue una celebración donde el foco estuvo puesto en los chicos, en el disfrute compartido y en una estética cuidada hasta el último detalle. Sin ostentación, pero con un gusto impecable, Lautaro Martínez y Agus Gandolfo volvieron a mostrar su perfil bajo y su estilo elegante, incluso en un día tan especial.

AM