Leonor y Sofía se niegan a ir a la fiesta de la reina Sofía: sale a la luz el verdadero motivo

La infanta Elena es, desde hace tiempo, un gran sostén de los Borbón. En los últimos años, demostró una dedicación constante hacia sus padres. Casi todos los días pasa por el Palacio de la Zarzuela para visitar a la reina Sofía y aprovechar el momento para cuidar a sus caballos en los establos. También mantiene un contacto cercano con su padre: viaja junto a él a Sanxenxo para acompañarlo en las regatas y, cada cierto tiempo, vuela a Abu Dabi para reencontrarse con su hijo Froilán.

La hermana del rey Felipe VI siente tristeza por el distanciamiento que divide la familia, que se fracturó después de los errores que el propio Juan Carlos I reconoció públicamente y que marcaron su salida de la vida pública. En los últimos años, Elena intentó más de una vez reunirlos a todos. En su 60 cumpleaños lo consiguió en parte: sus padres y hermanos acudieron, pero dos ausencias llamaron la atención, las de Leonor y Sofía.

Aquella vez, la presencia inesperada de Felipe y Letizia sorprendió a los asistentes. El gesto fue interpretado como una muestra de apoyo y respeto hacia Elena y la reina Sofía. Sin embargo, el distanciamiento de las hijas del monarca se mantuvo.

Ahora se acerca un nuevo intento de encuentro familiar. Este fin de semana, la reina Sofía celebrará sus 87 años en un contexto delicado. La monarca atraviesa un momento de gran sensibilidad tras la muerte de su hermano Constantino de Grecia y los problemas de salud de su hermana Irene. La familia planea una celebración íntima para acompañarla, lejos de los flashes.

Elena tomó la iniciativa y contactó con todos sus hermanos. La mayoría confirmó su presencia, excepto Leonor y Sofía. Según trascendió, Letizia explicó que sus hijas no podrían asistir por motivos académicos: la princesa continúa su formación militar en Murcia y su hermana estudia en Lisboa. Sin embargo, el cumpleaños coincide con un fin de semana largo y con el cumpleaños de Leonor, lo que generó dudas sobre si realmente se trata de una cuestión de agenda.

El mayor deseo de la reina Sofía es reunir a toda su familia antes de que su salud se resienta aún más. Hace más de una década que no logra tener a todos sus nietos bajo el mismo techo, algo que le provoca una profunda tristeza. Los médicos incluso le recomendaron rodearse de su entorno más cercano para mejorar su estado anímico.

El domingo, la celebración se llevará a cabo en un clima de intimidad. La reina Sofía compartirá la jornada con sus hijos y algunos allegados, aunque sin las nietas que más añora. En la Zarzuela esperan que, pronto, Leonor y Sofía puedan volver a compartir una reunión familiar con su abuela.

