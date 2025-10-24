La infanta Sofía sorprendió con un jugado look y se diferenció de Leonor durante una premiación

La princesa Leonor y la infanta Sofía, hijas de la reina Letizia Ortiz y el rey Felipe VI, suelen despertar gran interés cada vez que se muestran juntas en público. Esta vez, las jóvenes estuvieron acompañadas por sus padres y la atención también estuvo en sus diferentes estilos, algo que las jóvenes comienzan a marcar de a poco.

La infanta Sofía y la princesa Leonor dejaron en claro que tienen looks distintos

La infanta Sofía y la princesa Leonor mantienen una relación estrecha, pese a que muchas veces deben estar separadas porque cumplen con sus respectivas agendas. Recientemente, fueron vistas junto a los reyes Letizia Ortiz y Felipe VI en la celebración de los Premios Princesa de Asturias 2025 en Oviedo y, como era de esperarse, se llevaron todas las miradas.

A través de la cuenta oficial de La Casa Real de España, compartieron imágenes de este importante evento en las que la infanta Sofía y la princesa Leonor posan junto a sus padres y muestran los looks elegidos para la ocasión. Lejos de optar por el mismo estilo como suele suceder, las hermanas escogieron atuendos bien diferentes y que se adaptan a sus gustos personales.

La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia Ortiz y la infanta Sofía

Según se puede ver en las postales, la princesa Leonor mantuvo su estética sofisticada, sobria y elegante. Su look estuvo compuesto por una chaqueta entallada y brillosa tipo tweed en azul marino y un pantalón de vestir recto del mismo tono. Para completar su outfit, llevó zapatos de tacón bajo y un clutch aterciopelado haciendo juego con las pendas. En cuanto a su estilismo, incluyó un cabello semi recogido con ondas suaves y mechones sueltos a los costados de su rostro, y un maquillaje suave que destacó su mirada.

La princesa Leonor y su padre, el rey Felipe VI

La infanta Leonor, en cambio, optó por un conjunto más jugado y contemporáneo. La joven deslumbró con un mono negro de escote cruzado y caído. Esta pieza juvenil pero formal a la vez que muestra bastante su piel, a comparación de lo que eligió su hermana para el evento, posee un diseño de líneas limpias y un cinturón con hebilla metálica que marca su cintura.

Como calzado, sumó unas bailarinas negras con transparencias y un beauty look que acompañó perfectamente su propuesta: pelo suelto con ondas bien marcadas, y makeup natural con total enfoque en su labial rosa nude. En la fotografía, se la puede ver sonriendo y posando junto a su madre, quien incorporó en su vestuario los dos colores elegidos por sus hijas: negro y azul marino.

La reina de España lució una blusa de seda azul marino con cuello camisero negro y mangas adornadas con flecos de pedrería, y lo combinó con un pantalón palazzo negro de tiro alto. Como accesorio, agregó un clutch negro rígido y completó su outfit con zapatos de tacón fino, manteniendo la armonía cromática.

Letizia Ortiz y la infanta Sofía

En resumen, la infanta Sofía sorprendió con un jugado look y se diferenció de Leonor durante una premiación. La joven prefiere llevar un aire más moderno, relajado y acorde a su edad mientras que la heredera al trono continúa eligiendo lo clásico y elegante a la hora de vestirse y mostrarse en público.