La princesa Leonor sorprendió al lucir un vestido low cost en una importante premiación

La princesa Leonor asistió a la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias 2025 junto a sus padres, Letizia Ortiz y Felipe VI, y su hermana Sofía. La joven llamó la atención con su aparición en público pero también por su look porque rompió con lo que suele usar.

El look económico y súper original de la princesa Leonor

La llegada de la princesa Leonor al teatro Campoamor en Oviedo junto a su familia para entregar los premios Princesa de Asturias 2025 acaparó todas las miradas de los allí presentes. Aunque muchos esperaban verla con su clásico traje sastrero, la futura reina de España decidió vestirse de fiesta al igual que su madre, Letizia Ortiz, y su hermana, Sofía.

La monarca escogió un vestido largo y negro con transparencias de caída recta y un par de stilettos al tono mientras que la infanta optó por un atuendo color bordó, que se destacó por su capa de gasa sobre los hombros y una falda semitransparente que aportaba dinamismo y delicadeza. Sofía completó su estilismo con sandalias doradas y joyas sutiles, dejando su melena suelta con ondas suaves y rostro con un maquillaje natural.

La familia real en la premiación Princesa de Asturias 2025.

La princesa Leonor, por su parte, lució un diseño que se aleja de la alta costura y lleva la firma H&M, la marca sueca que es su preferida como también la de Letizia Ortiz. Aunque cabe aclarar que esta pieza se encuentra ligeramente customizada a su gusto y estilo para una ocasión de esta magnitud.

Su vestido confeccionado en un tejido con sutil relieve floral presenta mangas cortas, cuello redondo y una falda amplia con vuelo, que aporta movimiento y un aire juvenil sin perder la formalidad del evento. Asimismo, posee un largo midi y un diseño sobrio y elegante que reflejó a la perfección su madurez y papel institucional.

A diferencia del que está exhibido en la página web de la empresa textil, que tiene mangas abiertas, el de la Princesa Leonor las lleva más ajustadas al brazo gracias a unos pliegues añadidos posteriormente y cerrados, a su vez, con botones joya. Además, la joven le agregó un forro para que la tela semitransparente pareciera completamente opaca.

La princesa Leonor

Su estilismo refinado y de bajo costo se completó con unos zapatos clásicos de color negro. Además, apostó por un cabello suelto con ondas suaves y maquillaje natural como el que suele usar. Aunque, sin dudas, su vestido fue la gran estrella de su look y el más elogiado.

De esta manera, la princesa Leonor sorprendió al lucir un vestido low cost en la importante premiación Princesa de Asturias 2025. Lejos de optar por un conjunto de alta costura o de una reconocida firma, la heredera al trono prefirió quedarse con una prenda económica y agregarle su toque personal para elevarla aún más.