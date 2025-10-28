Antonio Grimau reveló cómo Leonor Manso consiguió su primer papel: “La llevé a un casting y la contrataron”

En una charla íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Antonio Grimau abrió el baúl de los recuerdos para contar una de las anécdotas más entrañables de su carrera: aquella tarde en la que, casi por azar, su entonces pareja, Leonor Manso, consiguió su primer papel en televisión.

“Yo estaba haciendo una obra de teatro, mi primera obra donde cobraba unos pesos, y trabajaba allí un actor, Pocho de Gracia, que me dijo: ‘Estoy haciendo Matrimonios y algo más con Moser y están buscando un galán joven, desconocido. ¿Por qué no te presentás?’”, recordó el artista. Y agregó: “Le agradecí, pero llevaba dos años buscando trabajo sin suerte. Era la primera vez que estaba disfrutando del teatro y ganando algo de plata, no mucha, pero algo. Pensé que podía ser otra frustración”.

Antonio Grimau y el casting que cambió dos destinos

El destino, sin embargo, tenía otros planes. “Por fin me decidí, una tarde, ya bastante tarde, a visitar a Hugo Moser”, recordó. “Me dijo: ‘Pibe, te esperaba. Eras uno de los primeros en la lista. Vení mañana a hacer una prueba de cámara’”.

Antonio Grimau

Antonio Grimau se presentó en el estudio sin imaginar lo que vendría. “Yo estaba parado en medio del set, rodeado de doce primeros actores. Desde el control me pedían: perfil derecho, perfil izquierdo, sonreí, ahora serio. Hacía caras, caras”.

Al terminar la prueba, su colega le hizo una propuesta inesperada. “Poncho me preguntó si tenía una novia actriz. Le dije que sí. Me pidió que la trajera. Vivía a cuatro cuadras de Canal 13, así que fui a buscar a Leonor”.

La escena que siguió parece sacada de una película. “Ella estaba en casa lavando la ropa. Cuando le conté, me dijo: ‘¡Vos estás loco! Mirá lo que estoy haciendo’. Le pedí que se arreglara un poco, y fuimos”, relató con humor. “Entramos al estudio, hablé con Pocho, y él avisó que estaba con mi pareja. Moser se dio vuelta, la miró y dijo: ‘Queda contratada’. No hizo prueba de cámara”.

Antonio Grimau en +CARAS

La historia de amor de Antonio Grimau y Leonor Manso

Aquella tarde marcó el inicio de la carrera televisiva de Leonor Manso y el comienzo de una historia de amor que duraría varios años. “Fue una linda historia de amor”, admitió Grimau. “Esa tira finalmente anduvo muy bien. Era de media hora, y mi madre en la ficción era Aída Luz. Fue un éxito”.

Con el tiempo, ambos coincidieron nuevamente en grandes producciones, como la emblemática película La Mary, dirigida por Daniel Tinayre, donde compartieron elenco con Susana Giménez, Carlos Monzón y María Rosa Gallo.

Antonio Grimau y Leonor Manso estuvieron juntos durante casi una década, entre comienzos de los años setenta y principios de los ochenta. Tuvieron un hijo, Lucas, quien murió en febrero del 2010 a causa de un paro cardíaco en el Hospital Fernández. Aunque con el tiempo tomaron caminos distintos, mantienen un profundo cariño y respeto mutuo.

Antonio Grimau

“Tengo una excelente relación con Leonor”, aseguró Grimau. “Cuando venía para acá pensaba en el Día de la Madre y llamé a cada una de las mujeres que me dieron un hijo. Las devoluciones fueron tan amorosas que me sentí orgulloso y emocionado. Fue un reconocimiento a alguien que estuvo al lado de ellas muchos años”.

Con la serenidad de quien ha recorrido todas las etapas, Antonio Grimau recuerda aquella tarde de juventud como una escena luminosa, donde el amor y el destino se encontraron para escribir el primer capítulo de una historia compartida entre la vida y el arte.