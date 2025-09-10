El look rosa chicle de Máxima Zorreguieta que despertó la polémica con fuertes críticas

Máxima Zorreguieta es dueña de un estilo sofisticado con el que no teme innovar y lucir looks coloridos, estampados y con diseños llamativos. Su última aparición pública junto al rey Guillermo, la reina de Holanda recibió halagos y también fuertes críticas por llevar un look similar de una popular película estadounidense.

El look barbiecore de Máxima Zorreguieta que causó revuelo

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo de Holanda visitaron el invernadero De Experience en las afueras de Zeewolde. Como en otras ocasiones, la monarca llamó la atención con su look elegido. Se trata de un vestido que tuvo un color elegido vibrante como protagonista absoluto y el cual también generó fuertes críticas.

Si bien, la reina de los Países Bajos quiso lucir fresca y femenina con una tonalidad que nunca pasa desapercibido, los medios neerlandeses y los usuarios de las redes sociales la compararon con el personaje de Reese Witherspoon, interpretado por Elle Woods, en la exitosa película "Legalmente rubia", estrenada en 2004. Y es que llevó un diseño en rosa chicle, ideal para un evento de día al aire libre, con un largo por encima de la rodilla.

El vestido de Natan Couture, su firma favorita, estuvo acompañado por un detalle que lo hizo aún más especial: una capa corta que cae sobre los hombros y aporta movimiento. Esta vestimenta luminosa y alegre reforzó el estilo elegante y moderno que suele lucir Máxima Zorreguieta. Para muchos fue una propuesta acertada mientras que para otros se trató de un "disfraz" del reconocido largometraje estadounidense.

Lo cierto es que la soberana apostó por un look barbiecore, un estilo que en 2022 ganó protagonismo con el regreso de Barbie a la pantalla grande y que, aunque este año ya no ocupa el centro de la escena, sigue siendo uno de los favoritos en primavera verano.

Para equilibrar el impacto de esta tonalidad vibrante, Máxima Zorreguieta combinó su outfit con accesorios en tonos nude: tocado en rosa palo y clutch rectangular en beige. Asimismo, escogió unas pulseras y aros brillantes para hacer juego y complementar su vestido. Como calzado, eligió unos stilettos clásicos en color crema y con punta triangular, logrando así un conjunto armonioso que deja toda la atención a la prenda sofisticada y colorida.

A pesar de la repercusión que generó su look y las críticas, Máxima logró destacarse, una vez más, con ítems que marcan tendencia sin perder la impronta real. Así, su estilo demuestra que la elegancia puede ser también divertida, lúdica y colorida. Sin dudas, el look rosa chicle de Máxima Zorreguieta que despertó la polémica con fuertes críticas y comparaciones con Reese Witherspoon, protagonista de la película "Legalmente rubia", la ayudó a sobresalir y captar todas las miradas.