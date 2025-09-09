Máxima Zorreguieta tiene un curioso y estrecho vínculo con la duquesa de Medinaceli

Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos, mantiene un inesperado y estrecho vínculo con Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg, más conocida como la XX duquesa de Medinaceli. Con apenas 28 años, Victoria ostenta el récord de ser la persona con más títulos nobiliarios de Europa —más de 40, de los cuales 10 incluyen Grandeza de España—. A pesar de semejante linaje, lleva un perfil discreto y alejado de los grandes focos mediáticos, aunque su vida quedó bajo la lupa en octubre de 2023, cuando contrajo matrimonio con Maxime Corneille.

Victoria von Hohenlohe

La boda se celebró en Jerez de la Frontera, Cádiz, y fue catalogada como una de las ceremonias aristocráticas más importantes del siglo. Allí se congregaron miembros destacados de la nobleza española e internacional, pero la gran sorpresa fue la presencia de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda junto a su hija mayor, la princesa heredera Amalia. Además de asistir al enlace religioso, participaron de la preboda con los novios.

Los reyes Guillermo y Máxima de Holanda

El vínculo de Máxima Zorreguieta con la duquesa de Medinaceli

El vínculo tiene una raíz muy particular: Maxime Corneille, el esposo de la duquesa, es hijo de Alexia Iribarren de Corneille, una argentina que comparte una larga amistad con la reina Máxima. Ambas estudiaron juntas en el colegio Northlands, en el barrio bonaerense de Olivos, y desde entonces conservaron una relación cercana. Ese lazo fue determinante para que la monarca y su familia viajaran hasta España y formaran parte del exclusivo círculo de invitados.

Alexia, que contrajo matrimonio en 1996 en Buenos Aires con el aristócrata francés Alexis Corneille, es reconocida en Europa por su elegancia y activa participación en eventos sociales vinculados con la realeza. En la boda de su hijo no pasó desapercibida: lució un vestido rojo con volantes y un llamativo tocado rosa en forma de flor, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas de la celebración.

Además de los reyes holandeses y la heredera Amalia, la ceremonia contó con la presencia de figuras de gran renombre en la aristocracia: los duques de Huéscar, Miriam de Hungría, la princesa de Jordania con sus hijos Boris y Beltrán, Luis Medina —primo de la novia— y Ana Gamazo y de Hohenlohe-Langenburg, tía de Victoria.

Lejos de lo que podría esperarse por su impresionante lista de títulos, Victoria von Hohenlohe mantiene un estilo de vida reservado. Sin embargo, su enlace con Maxime y la presencia de la reina Máxima Zorreguieta demuestra que, detrás de la discreción, existe una red de vínculos personales que conecta a la aristocracia europea con raíces argentinas.

F.A