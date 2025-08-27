La mansión Grimaldi: cómo es por dentro el palacio real de Mónaco

La mansión Grimaldi, situada en lo alto de un acantilado frente al Mediterráneo, comenzó como fortaleza de la República de Génova en 1215. A finales del siglo XIII pasó a manos de la familia que le dio nombre, lo que marcó el inicio de su soberanía sobre el territorio. En el siglo XVI, los señores de Mónaco consiguieron que las principales potencias europeas reconocieran su independencia, consolidando así su lugar en la historia política de la región.

palacio real de Mónaco

Cómo es por dentro el palacio real de Mónaco

El interior del palacio sorprende a los visitantes por la riqueza de sus espacios. Los Grands Appartements exhiben frescos dedicados a la mitología de Hércules, galerías de estilo renacentista, tapices, porcelanas y una valiosa colección de arte europeo. Con la llegada de Honoré II en 1604, la fortaleza medieval adoptó la apariencia de un palacio renacentista italiano. Luis I aportó la escalera de herradura, inspirada en el castillo de Fontainebleau, y encargó obras a grandes maestros de su tiempo. Durante la Revolución Francesa, gran parte de las piezas fueron dispersadas, aunque en el siglo XIX la familia Grimaldi recuperó parte de ese esplendor.

El palacio también ofrece experiencias únicas. Una de las más atractivas es el cambio de guardia, que se celebra cada día a las 11.55 horas. La ceremonia reúne a decenas de soldados que, en una marcha solemne, realizan el relevo de sus puestos. El ritmo de los pasos y el repique de la campana que anuncia el final convierten al acto en un espectáculo que atrae a turistas de todas partes.

palacio real de Mónaco

El vínculo entre el palacio y el glamour contemporáneo se consolidó con el príncipe Rainiero III. Su matrimonio con la actriz estadounidense Grace Kelly transformó la imagen de Mónaco y lo proyectó a la escena internacional como destino de lujo y elegancia. El palacio se convirtió en escenario de esa nueva identidad, punto de encuentro para la aristocracia y el mundo del cine.

Hoy, la mansión Grimaldi sigue siendo residencia oficial de la familia soberana de Mónaco. Al mismo tiempo funciona como espacio cultural y atractivo turístico, de hecho, es posible hacer visitas guiadas en sectores seleccionados. Este lujoso lugar ha sabido mantenerse históricamente como uno de los palacios más emblemáticos y maravillosos.





