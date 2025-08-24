Con fotos inéditas y un emotivo mensaje, Georgina Barbarossa homenajeó a su marido en el que día que hubiera cumplido 77 años

Este fin de semana, los recuerdos y la nostalgia irrumpieron en la vida de la versátil y carismática actriz Georgina Barbarossa: su esposo Miguel Vasco Lecouna hubiera cumplido 77 años, razón por la cual decidió homenajearlo en redes sociales. Las fotografías familiares y de pareja formaron un collage de los momentos más felices de su vida hasta lo que fue su trágica muerte.

Georgina Barbarossa homenajeó a su marido y padre de sus hijos mellizos. | Instagram

Georgina Barbaossa y el Vasco Lecouna, un amor que trasciende lo terrenal

Para Georgina Barbarossa, cada 23 de agosto es una fecha sumamente especial y llena de sentimientos llenos de nostalgia. Es que la ausencia física del hombre que conquistó su corazón no borró los gratos momentos de amor que atravesaron juntos como pareja y como padres de los mellizos Tomás y Juan. Según quienes conocían a la perfección a los tortolitos, el Vasco Lecouna estaba “embobado” con ella y así se lo puede ver en cada fotografía donde la mira con suma ternura.

“Feliz cumple Vasquito! Te amamos siempre”, escribió por su parte la polifacética artista audiovisual quien retribuía esa mirada dulce con una sonrisa plena y una vitalidad que trasciende la pantalla. El recuerdo inmortalizado sigue haciéndose presente en cada aniversario y en cada fecha importante en la que Georgina quisiera que todo lo ocurrido en aquel hecho traumático haya sido sólo una pesadilla.

Georgina Barbarossa y su esposo Vasco Leucona | Instagram

Sin embargo, con el correr de los años, la comunicadora aprendió a convivir con el dolor y con la injusticia, pero con el amor como bandera y el recuerdo intacto de los momentos vividos que sin dudas dejaron huellas imborrables en su memoria. “Hoy 20 años y mi amor sigue intacto. Todo el tiempo te recuerdo y te siento conmigo. Gracias por los maravillosos hijos que tenemos y la familia que supimos formar”, recordó el día de su partida una fecha que nunca pudo olvidar.

Por aquel entonces, les agradeció públicamente a sus mellizos por nunca dejarla sola y sostenerla por sobre todas las cosas: “Gracias mis hijos divinos por todos estos años. Lo extraño cada día más. Fuimos muy felices y luchamos mucho por formar esta maravillosa familia”. Aunque ahora Georgina sea la única capitana de este proyecto familiar, sabe perfectamente que está siendo guiada y protegida por el recuerdo del amor de su vida: “Y lo amamos. Cuánta falta me hace”.

Georgina Barbarossa y su marido | Instagram.

Aquellos que conocen y siguen de cerca la trayectoria de Georgina Barbarossa le dejaron un cálido comentario en la red social de la camarita halagando la hermosa pareja que habían logrado formar y resaltando la complicidad y el cariño que cada instantánea transmitía. Una vez más, expresó sus sentimientos a flor de piel y se dejó contener y abrazar por sus seguidores, donde siempre encuentra consuelo y gratitud ante semejante muestras de afecto.

