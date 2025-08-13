El Palacio de Mónaco expone fotos inéditas de Grace Kelly

Grace Kelly vuelve a habitar el Palacio de Mónaco. No en carne y hueso, pero sí en miradas vivas dentro de una fotografía; en piezas de joyería que en algún momento adquirió, accesorios de lujo que lució y otros tesoros íntimos para la familia real monegasca. Todo expuesto en una muestra perfectamente ordenada para deleitar a quienes quieren viajar en el tiempo y conectar con aquella gran actriz de Hollywood, ganadora de un Óscar, que llegó a convertirse en princesa.

La experiencia es única: el visitante, apenas cruza el umbral, percibe un cambio en la atmósfera. El terciopelo atenúa la luz, las alfombras amortiguan los pasos y un perfume de rosas se mezcla con un escenario digno de una película. Es una invitación a bajar la voz, a observar con calma, a dejarse llevar en cada paso por una mezcla perfecta entre historia, glam, lujo y nostalgia.

La exposición de Grace Kelly llevada a cabo por el Palacio de Mónaco

En el clima descrito, Grace#1 se revela. La muestra ocupa tres salas de los Grandes Apartamentos del Palacio del Príncipe y reúne, por primera vez, fotografías nunca antes vistas, objetos personales, joyas y accesorios de la actriz que dejó Hollywood para convertirse en princesa de Mónaco. La mayor parte del material proviene de los archivos y colecciones del Palacio Grimaldi. La muestra ofrece una visión más profunda de Grace, más íntima y personal para humanizar la imagen de royal que se conoce comúnmente en ella.

Bajo la curaduría de Natalia Mlodzikowska, directora de exposiciones del Departamento de Colecciones del Palacio, y de la curadora artística invitada Marie-Eve Mestre, la propuesta se aleja de la típica retrospectiva cronológica para adentrarse en un territorio más humano.

En este sentido, el recorrido se articula en cuatro ejes: la joven libre en las playas de Jamaica; la mujer elegante en su vida cotidiana; la madre amorosa y presente; y la fotógrafa y cineasta aficionada. Una mujer libre y en la búsqueda de vivir su camino, equilibrando sus pasiones, el amor por su familia y su figura más mediática.

La escenografía es parte esencial de la experiencia: el rosa “viejo” y el azul son los colores protagonistas en una parte inicial del recorrido. Además, un tapiz floral inspirado en el amor de la princesa por la naturaleza, la fragancia sutil de rosas y un paisaje sonoro de pájaros y brisa marina fueron elegidos cuidadosamente para crear un ambiente poético. Entre las piezas más llamativas se encuentran sus retratos nunca antes mostrados y sus posesiones más elegidas: gafas, collares, guantes, sombreros y el célebre bolso Kelly de Hermès.

Entonces, Grace#1 es un viaje para conocer más a Grace Kelly. Una mujer que combinó carisma, disciplina, espontaneidad y un espíritu que la llevó a alcanzar sus más grandes objetivos, desde en su carrera actoral al ser una de las principales estrellas de star-system, hasta convertirse —casi inesperadamente— en la princesa de Mónaco y formar una familia, como tanto aspiraba. Así es que esta exposición es también un homenaje que sus hijos: los príncipes Alberto, Carolina y Estefanía rinden a su madre, abriendo a los visitantes las puertas para sumergirse en mundo elegante pero auténtico a la vez y sentirse, por un rato, en la década de los '50.





