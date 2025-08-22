Las 6 joyas más espectaculares de Charlene de Mónaco

Charlene de Mónaco se ha consolidado como una de las royals más elegantes de la actualidad. Exnadadora olímpica y esposa del príncipe Alberto II, su estilo elegante y sobrio le dio un lugar diferencial en la moda de la realeza. Sin embargo, hay un elemento que multiplica el impacto de cada una de sus apariciones: sus joyas.

La princesa ha sabido convertir cada accesorio en una declaración de estilo. Su colección incluye creaciones de las casas más prestigiosas, trabajadas en diamantes, zafiros, oro y piedras preciosas que evocan tanto modernidad como tradición. Entre todas ellas, seis joyas se destacan por su espectacularidad y el brillo con el que marcaron algunos de sus momentos más recordados.

Las joyas más exclusivas de Charlene de Mónaco

En el sexto lugar aparece el brazalete Maillon Panthère de Cartier, confeccionado en oro rosa y adornado con nada menos que 1.300 diamantes de talla brillante. Su precio, que ronda los 236.000 dólares, refleja la exquisitez de una pieza que combina fuerza y elegancia.

Brazalete Maillon Panthère de Cartier

El quinto puesto lo ocupa un collar de Dior, elaborado en resina y perlas. Esta joya, que también fue lucida por la cantante Rihanna, destaca por su mezcla de sofisticación clásica y un aire vanguardista, mostrando el lado más contemporáneo de la princesa.

En el cuarto lugar se encuentra su célebre anillo de compromiso, firmado por la joyería Repossi. Se trata de un diamante central en talla pera de tres quilates, flanqueado por diamantes más pequeños en los laterales. Una pieza valorada en 70.000 dólares, que simboliza la unión con el príncipe Alberto y que se ha convertido en parte de la historia reciente de la casa Grimaldi.

El tercer puesto es para los Waterfall Earrings de Graff, pendientes con 43 quilates de aguamarina y otros tres quilates de diamantes. Inspirados en la caída del agua, aportan frescura y un aura etérea a cada una de sus apariciones.

Waterfall Earrings de Graff

En el segundo lugar brilla la tiara Osens de Van Cleef & Arpels, realizada con diamantes y zafiros. Inspirada en el movimiento de las olas, es una obra maestra de la joyería francesa que enmarca con majestuosidad el porte de Charlene.

Y en la cima del listado, el número uno corresponde al Cascade Necklace de Taba, confeccionado en oro de 18 quilates y engastado con 1.237 diamantes. Su valor oscila entre los 300.000 y 500.000 dólares, consolidándolo como la joya más espectacular de la princesa monegasca.

Entre tradición, lujo y modernidad, Charlene de Mónaco reafirma su estatus como una de las mujeres más elegantes de la realeza contemporánea, con una colección de joyas que deslumbra y cuenta con uns historia propia.





F.A