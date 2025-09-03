Guillermo Alejandro, el esposo de Máxima Zorreguieta, lleva más de una década al frente de los Países Bajos. Las audiencias con líderes extranjeros, los discursos y los actos oficiales marcan un calendario preciso, que rara vez deja lugar a la improvisación. Desde niño fue preparado para la función pública, educado bajo el peso de una corona que implica responsabilidad y exposición constante.

Sin embargo, quienes lo conocen de cerca hablan de un hombre que, cuando se cierran las puertas del palacio, busca otro escenario donde ser él mismo. Un espacio que no tiene que ver con protocolos, alfombras rojas o guardias de honor. Ese costado personal acaba de recibir un reconocimiento especial por parte de la propia Casa Real.

Guillermo Alejandro

La "vida secreta" de Guillermo Alejandro, el esposo de Máxima Zorreguieta

Este miércoles se cumplieron cuarenta años desde que Guillermo Alejandro obtuvo su primera licencia de piloto. La institución conmemoró la fecha compartiendo imágenes inéditas de distintas etapas de su vida vinculadas a esta afición. “El Rey es un aviador apasionado. Recibió su licencia de piloto tal día como hoy hace exactamente 40 años, el 2 de julio de 1985”, señalaron en un comunicado. En una de las fotos se lo ve con cazadora y vaqueros, reflejo de los ochenta; otra lo muestra en su primer vuelo en solitario, con su padre, el príncipe Claus, como copiloto.

La dedicación al vuelo se convirtió algo constante en su vida. En 1994 alcanzó el certificado militar de piloto y, siete años más tarde, la ATPL (Airline Transport Pilot Licence), la acreditación más alta en la aviación civil. En su juventud, cuando aún era príncipe de Orange, realizó vuelos voluntarios en Kenia, experiencia que consolidó su formación técnica y su gusto por las alturas.

Guillermo Alejandro

Aunque hoy su agenda está dominada por funciones de Estado, el rey de Holanda mantiene viva esa pasión. El rey suma horas de vuelo en aeronaves de la compañía KLM, siempre en carácter no remunerado, y asume ocasionalmente el mando del avión oficial del Gobierno. El mes pasado, durante la visita de Estado a la República Checa, aterrizó personalmente en Praga.

Entre las obligaciones que impone la corona y la técnica de la cabina, Guillermo Alejandro construyó un equilibrio que lo ayuda a mantener de pie su pasión de toda la vida.

F.A