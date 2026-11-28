Meghan Markle cautivó con un video en el que aparece luciendo un vestido lencero color champagne, botas negras y un abrigo de piel. La inspiración invernal, los tonos neutros y la elegancia del look hicieron que, rápidamente, el clip se vuelva viral en redes sociales.

Meghan Markle impuso el lujo silencioso con un vestido seda y un abrigo beige

Meghan Markle volvió a captar todas las miradas con una apuesta de moda que combinó elegancia, sensualidad y una de las tendencias más fuertes de la temporada. La duquesa de Sussex reapareció en redes sociales en medio de la repercusión por el arresto de su padre, Thomas Markle, y lo hizo con una publicación vinculada a su firma de productos para el hogar, As Ever, en la que anticipó la llegada de la Navidad con un estilismo invernal de inspiración sofisticada.

Para esta aparición en Instagram, Meghan Markle eligió un vestido largo de seda en color champagne, una pieza de estética lencera que se destacó por su caída fluida y su acabado satinado. El tono cálido y luminoso aportó delicadeza al diseño, mientras que la silueta alargada reforzó la elegancia de una prenda que puede adaptarse tanto a ocasiones especiales como a propuestas nocturnas.

Meghan Markle marcó tendencia con un vestido lencero color champagne, botas negras y un abrigo de piel

Por encima, Meghan Markle sumó un abrigo corto de pelo sintético en tono beige, que se convirtió en el gran protagonista del estilismo. El mismo presentó un cuello solapa amplio, mangas holgadas y un cinturón confeccionado en el mismo material, que permitió marcar la cintura y definir la silueta. La textura voluminosa de la pieza generó un contraste interesante con la ligereza del vestido, lo que conquistó por completo a sus seguidores.

Meghan Markle marcó tendencia con un vestido lencero color champagne, botas negras y un abrigo de piel

Como complemento, Meghan Markle apostó por unas botas negras de cuero de caña media y tacón ancho en bloque. Este calzado aportó estructura y un aire urbano al conjunto, además de equilibrar la delicadeza del vestido satinado con un elemento de impronta más contundente.

Meghan Markle marcó tendencia con un vestido lencero color champagne, botas negras y un abrigo de piel

Más allá de las prendas elegidas, el look de Meghan Markle se destacó por representar una de las corrientes más fuertes de la moda actual: el lujo silencioso. Esta estética apuesta por líneas limpias, ausencia de estampados y una paleta de colores neutros que transmiten sobriedad y elegancia sin necesidad de recurrir a grandes accesorios o diseños estridentes.

En esta propuesta, el punto clave estuvo en el contraste de texturas y volúmenes. Por un lado, el abrigo de pelo sintético aportó calidez, movimiento y una cuota de dramatismo; por otro, el vestido satinado introdujo fluidez, delicadeza y luminosidad. La combinación de champagne, beige y negro terminó de construir una imagen equilibrada, sofisticada y de inspiración invernal.

La situación familiar que volvió a poner a Meghan Markle en el centro de la escena

El clip que compartió Meghan Markle en la red social de su firma también se produjo en un contexto personal delicado. Su padre, Thomas Markle, de 82 años, fue arrestado en Florida el pasado 6 de noviembre, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. Posteriormente, un gran jurado federal presentó cargos en su contra.

Por el momento, el caso continúa su curso judicial y el papá de Meghan Markle niega las acusaciones. Cabe recordar que ella mantiene un vínculo distanciado con él desde hace años y había expresado previamente su preocupación por las denuncias que salieron a la luz.

En medio de esta situación que involucra su apellido, Meghan Markle marcó tendencia con un vestido lencero color champagne, botas negras y un abrigo de piel. La esposa del príncipe Harry volvió a tener presencia en las redes sociales con una publicación que combinó el espíritu navideño con una apuesta de moda que no pasó inadvertida.