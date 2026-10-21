Meghan Markle y el príncipe Harry estuvieron en Nottingham

Seis años transcurrieron desde que el príncipe Harry (42) y Meghan Markle (45) con su hijo Archie (7) - a quien tiempo después se sumó Lilibet (5) - abandonaron la Familia Real del Reino Unido y todos sus compromisos. Sin embargo, sorpresivamente en agosto decidieron regresar a su tierra como “ciudadanos privados sin funciones oficiales en nombre del rey Carlos III”.

Meghan Markle y el príncipe Harry.

Así precisamente lo aclaró el propio monarca de 77 años en una carta que hizo pública Lord Chambelán del Reino Unido, el funcionario de mayor rango de la casa real. En ella advertía que “todo lo que realiza la pareja debe ser tratado como un asunto personal, ya que se lleva a cabo a título privado”. Agregando, además, que ante cualquier problema con ellos debían dirigirse a las autoridades policiales.

Meghan Markle y el príncipe Harry.

Mientras Harry continúa presionando al Ministerio del Interior para que vuelvan a ponerle el dispositivo de seguridad con el que su familia contó hasta 2020. Y la sorpresa de volver a mostrarse juntos en un compromiso con los británicos la pareja la dio también en Nottingham, la histórica ciudad ubicada a casi tres horas del Palacio de Buckingham, donde en 2017 anunciaron su compromiso.

Meghan Markle y el príncipe Harry: "¡Estamos de vuelta"

“¡Estamos de vuelta! ¡Y es genial estar de vuelta!”, dijeron ante una multitud que esperaba ansiosa su llegada. Entre eufóricos gritos, ramos de flores y obsequios, la pareja cumplió con su primer compromiso visitando un estudio de grabación comunitario en St Ann’s.

Meghan Markle y el príncipe Harry fueron recibidos con ramos de flores.

Meghan no pudo ocultar la gran emoción aunque siempre esbozó una enorme sonrisa. Y para la ocasión lució un outfit reciclado con abrigo oversize, en tono bordó, suéter cuello alto y falda midi, más stilettos, también en el color ciruela. La sorpresa la dio en su cabello que llevó a un color castaño chocolate. Mientras Harry optó por un estilo más “casual” con jeans, camisa blanca, blazer azul grisáceo y mocasines negros de gamuza.

Lejos de los malos recuerdos que confesaron tener de sus últimos tiempos en la Familia Real, quisieron dejar en claro que su compromiso social continúa intacto. Y así lo demostraron en el Community Recording Studio, la organización benéfica que enseña cine, video y música a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Allí Meghan entabló una simpática charla con unas chicas que cumplían con sus rutinas de gimnasia y que en sus tiempos de descanso elaboraban pulseras para luego vender y así recaudar fondos para el centro. “¡Nuestra hija Lilibet también practica gimnasia y le encanta!”, les confió Meghan a las jóvenes que se mostraron emocionadas con la visita de la pareja y respondieron sonrientes cada pregunta.

Meghan Markle feliz con la multitud que los recibió.

Luego Meghan también se acercó al grupo Himmah Hub que trabaja para combatir la pobreza alimentaria y participó de divertidas clases de cocina y preparación de paquetes de alimentos para donar. La duquesa de Sussex también contó que con su programa de Netflix, “Whith Love, Meghan”, sobre estilo de vida, que se centra en la organización de eventos y en la cocina, “Me siento más yo misma cuando cocino y estoy con mi familia... Porque amo a mi familia y me encanta cocinar”, había declarado la esposa de Harry.

Meghan Markle y el príncipe Harry se animaron a cocinar en una organización benéfica.

Y en su visita a la organización benéfica Epic Partners, la duquesa se animó a decorar unos cup cakes que se habían preparado para la celebración del cumpleaños de la directora del lugar. Harry intentó colaborar con su esposa tomando una manga con crema pero terminó lamiéndose el glaseado que quedó en sus manos ante la carcajadas de todos. Con este último gesto que todos definieron como “muy humano”, la pareja volvió a ganarse aplausos, risas y el cariño de todos.