El príncipe Harry y Meghan Markle en Bruselas tras el arresto de Thomas Markle

Harry de Inglaterra y Meghan Markle tuvieron su primera aparición pública en Bruselas luego de la detención de Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, quien el 6 de noviembre fue detenido por agentes del FBI dentro del marco de una investigación internacional entre Estados Unidos, México y Filipinas por presunta posesión de pornografía infantil. Markle, de 82 años, fue puesto en libertad bajo fianza por el juez Thomas Wilson, quien le impuso un arresto domiciliario que debe cumplir en la residencia en la que está ingresado, en Florida, debido a su delicado estado de salud.

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, fue detenido por agentes del FBI.

Harry, inseparable de su mujer: "Estoy aquí como padre y mi esposa, como madre"

El martes 10, luego del revuelo mediático, los duques de Sussex decidieron enfrentar las cámaras al acudir a la sede del Parlamento Europeo para inaugurar la exposición “Lost Screen Memorial”, dedicada a recordar a los niños y adolescentes fallecidos como consecuencia de los daños sufridos en las redes sociales y entornos digitales.

Harry de Inglaterra y Meghan Markle en Bruselas.

Para evitar comentarios, Meghan decidió cancelar su discurso a último momento y fue Harry quien tomó su lugar. “No estoy aquí como experto o político. Estoy aquí como padre y mi esposa, como madre”, dijo el hijo menor de Carlos y Lady Di, que fue recibido por el parlamentario español Antonio López-Istúriz White y se mostró inseparable de su mujer.

Fotos: GROSBY GROUP.