Meghan Markle sobre la denuncia contra su padre: "Espero que ahora se entienda mi decisión de no permitirle el contacto con nuestros hijos"

Meghan Markle volvió a quedar en el centro de la atención internacional tras una serie de acontecimientos vinculados a su entorno familiar. Mientras continúa enfocada en su vida junto al príncipe Harry y sus hijos, la duquesa de Sussex decidió referirse a una situación que volvió a poner bajo la lupa la relación con su padre, marcada por años de distancia. En medio de la repercusión de la denuncia contra Thomas Markle, las palabras de la actriz ayudaron a comprender mejor algunas decisiones que había tomado puertas adentro.

Meghan Markle rompió el silencio y se refirió a la denuncia contra su padre, Thomas Markle

Meghan Markle atraviesa días complejos luego de que se conocieran detalles sobre una investigación que involucra a su padre, Thomas Markle. Las informaciones surgidas en las últimas semanas volvieron a colocar a la duquesa de Sussex en el centro de la atención pública y la llevaron a pronunciarse sobre una situación familiar de la que se mantiene alejada desde hace años. En ese contexto, decidió explicar uno de los motivos que la impulsaron a tomar distancia y a establecer límites respecto del vínculo entre su padre y sus hijos.

Meghan Markle

La situación tomó relevancia luego de que trascendiera que el padre de la actriz está siendo investigado por presunta posesión de material de abuso sexual infantil. Aunque la esposa del príncipe Harry no mantiene contacto con él desde hace tiempo, distintas versiones cercanas a su entorno señalaron que la noticia tuvo un fuerte impacto personal. La información reabrió además el interés sobre una relación familiar marcada por el distanciamiento y las diferencias públicas que se hicieron visibles en los últimos años.

Una amiga cercana a Meghan Markle hizo mención sobre el estado de ánimo de la duquesa en declaraciones publicadas por la revista Hello!. Según contó, “está realmente disgustada” por lo ocurrido. La misma fuente explicó que la artista “no deja de mirar a su hija Lili con lágrimas en los ojos y de pensar en todos los niños, las presuntas víctimas. Ella misma tiene hijos pequeños. Es sencillamente devastador”. Además, describió este momento como “una montaña rusa emocional” y aseguró que se encuentra profundamente afectada por la situación.

Principe Harry y Meghan Markle

De acuerdo con esa versión, la actriz también recibió numerosos mensajes de apoyo de personas de su entorno. Aunque agradeció esas muestras de acompañamiento, la repercusión del caso le habría generado sentimientos encontrados. Mientras intenta mantener la rutina familiar junto al príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet, las novedades relacionadas con su padre continúan ocupando titulares y alimentando el interés en torno a su historia personal.

La explicación de Meghan Markle y el motivo de la distancia con su padre

En medio de la repercusión que tomó la denuncia en contra de su padre, Meghan Markle decidió expresar públicamente su postura. En declaraciones difundidas por Sky News, manifestó: “Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados”. Con esas palabras, dejó en claro su preocupación por las personas que podrían verse afectadas por el caso que actualmente se investiga.

Meghan Markle

En este sentido, la duquesa también reveló que tenía conocimiento de denuncias vinculadas a su padre desde años atrás. Según explicó, “en 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana y al Servicio de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas. Posteriormente, esa carta me fue facilitada. Se hicieron acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre y se me aseguró que se estaban investigando”. De ese modo, sostuvo que las sospechas ya habían sido puestas en conocimiento de las autoridades.

Las declaraciones de Meghan Markle también estuvieron orientadas a explicar por qué decidió mantener a Thomas Markle alejado de su entorno familiar. Durante años, el distanciamiento fue interpretado como una consecuencia de diferentes conflictos personales. “Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación han hecho a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debió a una sola razón: protegerlos”, expresó.

Meghan Markle

Megan Markle se refirió públicamente a la investigación que involucra a su padre y explicó por qué decidió mantenerlo alejado de la vida de sus hijos durante todos estos años. En medio de la repercusión que generó la denuncia y de las nuevas informaciones que salieron a la luz, la duquesa de Sussex volvió a poner el foco en la protección de Archie y Lilibet, una postura que, según sostuvo, estuvo detrás de ese distanciamiento familiar.

VDV