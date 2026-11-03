El príncipe Harry y Meghan Markle se vuelven a mudar: dónde queda y cómo es la nueva casa

El príncipe Harry y Meghan Markle cambiaron nuevamente de domicilio en Inglaterra junto a sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5. Tras instalarse en el Reino Unido a fines de agosto, los duques de Sussex realizaron un segundo traslado en apenas dos meses. La noticia surge mientras buscaban establecerse en una residencia definitiva en la campiña británica.

La información fue revelada por el periodista Richard Eden. Según el testimonio de una persona cercana a su anfitrión, los duques encontraron una alternativa en el lugar donde ya se alojaban.

Dónde queda la nueva vivienda del príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry y Meghan Markle se trasladaron a otra construcción dentro de una finca privada en los Cotswolds, una región rural inglesa que se extiende por varios condados. Hasta entonces ocupaban la casa principal del terreno, perteneciente a un empresario amigo.

El príncipe Harry junto a Megan Markle.

El propietario conoció al duque a través del apoyo que ambos brindan a organizaciones benéficas relacionadas con las Fuerzas Armadas. La amistad explica por qué les ofreció hospedaje cuando regresaron desde California. La mudanza habría ocurrido durante el fin de semana anterior a un viaje al extranjero, coincidiendo con las vacaciones escolares de otoño. La secuencia fue relatada por un allegado al anfitrión, sin declaraciones públicas de los Sussex sobre ese movimiento.

Los Cotswolds son conocidos por sus pequeños pueblos, construcciones tradicionales de piedra y paisajes de colinas. No es la primera vez que la pareja elige esa zona: después de casarse, alquilaron una vivienda en la finca Great Tew, cerca de Chipping Norton, en Oxfordshire. Allí pasaron parte de sus primeros meses como marido y mujer, alejados de Londres. La propiedad que alquilaron entonces tenía cuatro dormitorios, una cabaña independiente para huéspedes y un granero reformado con dos cocinas. Dejaron aquel refugio cuando se instalaron en Frogmore Cottage, en Windsor.

La búsqueda millonaria de Harry y Meghan y su regreso con Archie y Lilibet

Antes de este cambio, el príncipe Harry y Meghan Markle habían evaluado inmuebles en los Cotswolds con un presupuesto que, según la prensa británica, llegaba a diez millones de libras. Entre sus preferencias figuraban al menos nueve dormitorios y extensos jardines, además de privacidad y la ausencia de senderos públicos que atravesaran el predio.

El príncipe Harry

El regreso a Inglaterra responde también a razones familiares. En una entrevista concedida a GQ y publicada en octubre, el hijo menor del rey Carlos III contó que la posibilidad de escolarizar a los chicos en su país natal fue especialmente importante. También expresó su deseo de que conocieran el lugar donde había crecido y tuvieran experiencias culturales diferentes. La adaptación escolar incluyó un cambio de institución en septiembre, apenas dos días después del inicio de clases. Un portavoz explicó que el equipo de seguridad tenía inquietudes por los desplazamientos diarios y el tránsito. La familia agradeció al personal docente del primer establecimiento y aclaró que la medida no respondió a cuestionamientos sobre su atención educativa.

Antes de instalarse nuevamente en territorio británico, los duques habían vivido seis años en Estados Unidos. En 2020 se alojaron en una mansión prestada por el productor Tyler Perry en Beverly Hills. Ese hogar californiano continúa en su patrimonio. En 2024, Richard Eden informó sobre la adquisición de una residencia vacacional en Portugal, cerca del complejo CostaTerra Golf & Ocean Club.

El príncipe Harry y Meghan Markle seguirían instalados en los Cotswolds con Archie y Lilibet. En su entrevista con GQ, el duque explicó que contemplaban permanecer fuera de Estados Unidos durante algunos meses antes de evaluar sus próximos pasos. Por ahora, se desconoce cuánto tiempo seguirán instalados en los Cotswolds, mientras la búsqueda de una residencia definitiva habría quedado en suspenso.