La Casa real de Noruega atraviesa uno de sus momentos más oscuros. Al mismo momento que la próxima reina, Mette-Marit, enfrenta un complicado avance de la fibrosis pulmonar crónica que padece, su hijo mayor, Marius Borg, fue imputado por 32 delitos, cuatro de ellos por violación y se espera la determinación de la Justicia. Pero en medio de la investigación, se dio a conocer que la futura monarca podría haber tenido un rol de gran relevancia en los hechos cometidos por el joven de 28 años.

Por qué Mette-Marit es investigada

En 2001, Mette-Marit y Haakon Magnus sellaron su amor con una gran boda. Su relación había generado controversia en la familia real ya que la joven no tenía el perfil considerado ideal para ser la pareja del futuro rey siendo que tiempo atrás había tomado notoriedad por participar en diversos programas de televisión, algunos de ellos buscando pareja. Además, se trataba de una madre soltera, aspecto que impactaba en la línea sucesoria.

Pero el amor pudo más. La pareja está a punto de celebrar sus 25 años juntos, y tienen dos hijos en común, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. Sin embargo, lo que podría ser una historia de cuento de hadas, no lo es. Es que la pareja atraviesa un complicado momento familiar luego que se conociera la imputación de Marius Borg, por 32 delitos, que habría comenzado a realizar desde sus 21 años, entre ellos violencia y abusos sexuales. Si es hallado culpable, podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión.

En medio de este escándalo internacional, en pleno proceso judicial, se dio a conocer que la próxima reina podría estar involucrada en los delitos.Sturla Henriksbø, fiscal general del Estado de Noruega, indicó que el intercambio de mensajes de Haakon y Mette-Marit con víctimas o testigos del caso son parte de la investigación. "En la medida en que existan mensajes entre particulares y familiares del acusado relacionados con el caso, se habrán incluido en el material de investigación, sí",señaló.

Con este análisis se determinará si los futuros reyes se vieron implicados en los delitos que habría cometido el joven, por ejemplo, con la ocultación de los hechos o con pedidos hacia los denunciantes. Cabe recordar que la princesa había sido señalada en 2024 cuando Marius Borg Høiby fue detenido por ejercer violencia contra su novia y Mette-Marit se habría encargado de limpiar el departamento donde ocurrieron los hechos, presuntamente para ocultar información.

Si se comprueba que la pareja intervino ante las denuncias para beneficiar al joven, podrían recibir una condena. Por el momento, Mette-Marit se pronunciaron al respecto. Por su parte, la princesa se mantiene un tanto alejada del ojo público debido a que atraviesa un complicado cuadro de salud con un avance de la fibrosis pulmonar que tiene.