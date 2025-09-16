Nico Occhiato furioso con Agustín Franzoni y los videos que tiene de Flor Jazmín Peña: "Me da bronca"

La tranquilidad de Luzu TV quedó sacudida tras los explosivos dichos de Agustín Franzoni, quien en un vivo aseguró que todavía guarda videos íntimos de sus exparejas y que podrían tener valor económico en el futuro. Aunque no mencionó nombres, los fanáticos señalaron de inmediato a Flor Jazmín Peña, su ex, lo que encendió la furia de Nico Occhiato, actual pareja de la bailarina.

La furia de Nico Occhiato tras los dichos de Agustín Franzoni

“Es re incómodo estar hablando de esto”, expresó Nico Occhiato al ser consultado sobre el tema, antes de lanzar una dura crítica contra el influencer. “Me parece gravísimo, una falta de respeto”, sentenció, visiblemente molesto por la exposición de Flor.

Lejos de suavizar su postura, Occhiato se mostró indignado por tener que referirse a un tema tan delicado que involucra la intimidad de su novia. “Me pone re incómodo y me da mucha bronca”, aseguró. Además, reveló que habló con Flor Jazmín y que ella “está recontra incómoda con la situación”.

Mientras tanto, en las redes sociales, Franzoni fue duramente criticado y “cancelado” tras su polémica frase: “No los borro porque en un par de años, capaz que salen fortuna”.

El conductor de Luzu TV también fue consultado por la posibilidad de iniciar acciones legales contra su excompañero, pero eligió ser prudente: “No creo que me toque a mí hablar de eso, es un tema de ella”. Antes de cerrar, dejó en claro su fastidio: “No puedo creer tener que responder sobre algo íntimo de mi pareja, y que se esté exponiendo de esta manera”.

Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni fueron pareja durante casi dos años. Se conocían desde hacía más de una década y compartieron proyectos profesionales, hasta que en 2023 decidieron separarse. Poco tiempo después, Flor comenzó su relación con Nico Occhiato, lo que generó especulaciones sobre la cercanía entre ambos antes del final con Franzoni.

AM