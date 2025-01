El príncipe Harry, tras años de disputas legales con los medios británicos, llegó a un acuerdo extrajudicial con News Group Newspapers (NGN), el grupo editor de The Sun. Este acuerdo, relacionado con acusaciones de piratería telefónica y violaciones de privacidad, incluye una disculpa pública de la editorial, una indemnización sustancial y el reconocimiento de prácticas ilegales que afectaron tanto a él como a su madre, Diana de Gales.

El hermano de William esta semana debía presentarse ante el tribunal londinense pero no lo hizo. En cambio, salió a la luz el acuerdo extrajudicial que habría hecho con el grupo empresarial. A cinco años de lo que la prensa inglesa llamó "Megexit", en donde a fines de 2019 e inicios de 2020 se apuntó a que su deseo de alejarse de la corona era a causa de Meghan Markle, el príncipe Harry finalmente obtuvo su "venganza" en su disputa contra los medios.

El príncipe Harry y la actriz Meghan Markle se casaron el 19 de mayo de 2018.

El príncipe Harry alcanzó un acuerdo extrajudicial en su juicio más mediático y lanzó un comunicado

El duque de Sussex había presentado una demanda contra NGN por acceder ilegalmente a su información personal entre 1996 y 2011, incluyendo pruebas de que habrían “pinchado” su teléfono. Aunque el juicio estaba programado para esta semana, Harry no se presentó poniendo como argumento las preocupaciones sobre su seguridad, ya que desde que dejó de ser parte de la familia real, perdió el derecho a protección policial, lo que lo obligó a retrasar su testimonio hasta febrero. Desde el 1 de abril de 2020, la pareja renunció a la corona y dejaron de estar sustentados económicamente por el patrimonio de Reino Unido, lo que los deja desafiliados del beneficio de recibir protección policial.

La investigación habría revelado presuntas prácticas ilegales llevadas a cabo por The Sun y News of the World, como la supuesta contratación de investigadores privados. Harry al referirse al tema afirmó que su batalla legal es personal y que busca justicia por los daños que sufrieron él y su familia a su privacidad.

La investigación habría revelado presuntas prácticas ilegales llevadas a cabo por The Sun y News of the World, como la supuesta contratación de investigadores privados. Harry al referirse al tema afirmó que su batalla legal es personal y que busca justicia por los daños que sufrieron él y su familia a su privacidad. "El buque insignia del imperio mediático de Rupert Murdoch participó en prácticas ilegales. Esto representa una reivindicación para los cientos de demandantes que fueron obligados a aceptar un acuerdo”, comenzó leyendo David Sherborne, el abogado del príncipe Harry durante el juicio al que el hijo de Lady Di no asistió.

“Hoy las mentiras quedaron al descubierto. Hoy se expusieron los encubrimientos y se demuestra que nadie está por encima de la ley. Ha llegado el momento de rendir cuentas”, cerró de forma contundente el comunicado del letrado en nombre de Harry. El segundo hijo del rey Carlos III finalmente pudo llegar a buen puerto en su batalla jurídica contra los medios ingleses, lanzando un comunicado en donde expone su participación en el acuerdo extrajudicial.

C.G.