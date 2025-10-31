Los privilegios de la princesa Leonor generan malestar en San Javier

La princesa Leonor lleva a cabo una etapa clave de su preparación militar. Desde el 1 de septiembre forma parte de la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, el último paso antes de conseguir su tercera condecoración. La Casa Real pidió que fuera tratada como una cadete más, aunque dentro de la academia esa igualdad parece difícil de sostener.

Los privilegios de Leonor en San Javier generan malestar en sus compañeros

En el día a día, los cadetes hablan de entrenamientos intensos, madrugadas y exigencias físicas que ponen a prueba la resistencia. Sin embargo, muchos comentan las diferencias que notan en torno a la princesa. Desde el primer día su rutina no coincide del todo con la del resto, y esa percepción se repite en los pasillos y dormitorios del recinto militar.

Leonor en San Javier

Leonor no tenía experiencia con aviones antes de su ingreso. Ahora entrena con simuladores de vuelo, aunque todavía no ha participado en maniobras reales. Algunos compañeros sospechan que, llegado el momento, sus evaluaciones serán más flexibles. En las pruebas físicas también se observan matices. Cuando los ejercicios se vuelven más duros, suele quedarse atrás, pero sus calificaciones oficiales siempre son altas.

Otro aspecto que genera comentarios es la comunicación con su familia. Mientras los alumnos pasan días sin poder usar el teléfono, Leonor puede hablar a diario con sus padres. Esa excepción rompe la estricta norma de desconexión que se aplica al resto. También se mencionan diferencias en su alojamiento. La princesa cuenta con una habitación privada y, si lo desea, no acude al comedor común. Las comidas pueden servirse en su cuarto, un privilegio que contrasta con la rutina colectiva.

Leonor en San Javier

Fuentes cercanas a la institución indican que algunos superiores reciben instrucciones específicas para garantizar que nada falle a su alrededor. Cada detalle se supervisa con atención, lo que alimenta la sensación de que las normas no son iguales para todos.

Aunque la princesa Leonor cumple con las tareas que le asignan, el trato diferenciado se ha vuelto evidente. En una academia tal como San Javier, donde la disciplina y la igualdad son pilares esenciales, cualquier excepción resalta.

F.A