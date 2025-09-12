La princesa Leonor piloteará un avión por primera vez

La princesa Leonor comenzó esta semana una nueva etapa en su formación al incorporarse a la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia. Vestida por primera vez con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, la heredera al trono dio inicio al que será su último curso de instrucción militar, una experiencia clave en su preparación como futura Reina de España.

Su llegada a la base estuvo rodeada de expertos. Tras saludar a las autoridades y firmar en el libro de honor, la alumna de cuarto curso se cambió de uniforme y se puso un mono de vuelo para subirse por primera vez a un avión militar.

Leonor de Borbón

Próximamente, Leonor piloteará un avión por primera vez

Acompañada de uno de sus instructores, Leonor ascendió a un Pilatus PC-21, aeronave de entrenamiento avanzado utilizada por las fuerzas aéreas para preparar a los futuros pilotos antes de pasar a los cazas de combate. Este modelo suizo alcanza velocidades de hasta 685 kilómetros por hora y puede llegar a una altitud máxima de 11.580 metros.

Aunque la experiencia fue simbólica y bajo supervisión, la gran pregunta ya está instalada: ¿cuándo veremos a la princesa Leonor pilotar en el aire? De acuerdo con el coronel Luis Felipe González Asenjo, director de la Academia, no existen plazos fijos para el bautizo aéreo de los cadetes. Sin embargo, lo habitual es que se produzca entre un mes y un mes y medio después del ingreso, siempre acompañados de un profesor.

Leonor de Borbón

Antes de ese momento, la royal debe completar la formación teórica sobre el funcionamiento del Pilatus y sumar numerosas horas en los simuladores de vuelo. Ya realizó sus primeros ensayos en el Computer Base Training, que reproduce mediante tres pantallas el entorno exterior y los mandos básicos, y en el Full-Flight Training Device, un simulador más avanzado con visión de 180 grados y cabina idéntica a la de la aeronave. Con el equipo completo, que pesa unos siete kilos, los alumnos entrenan hasta que se considera que están listos para volar.

Leonor de Borbón

La princesa Leonor deberá superar alrededor de 50 o 60 sesiones en estos simuladores antes de dar el siguiente paso. Cuando llegue el momento, realizará su primer vuelo real siempre junto a un instructor y, más adelante, afrontará lo que en la jerga militar se conoce como “la suelta”, el primer vuelo en solitario. Ese desafío marcará un hito en su formación y va a ser un paso más en el camino de la heredera hacia el trono.

F.A