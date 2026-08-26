Nació el 4 de mayo de 1994, fruto del amor de la princesa Estefanía de Mónaco (61) con su guardaespaldas Daniel Ducruet. Pauline Grace Maguy Ducruet (32) es sobrina de Carolina y del rey Alberto II de Mónaco, y la 16.ª en la línea de sucesión al trono del principado.

Qué es de la vida de Pauline, la hija de la princesa Estefanía de Mónaco

Desde su juventud sintió pasión por la moda, razón por la cual estudió en el Instituto Marangoni de París y realizó pasantías en firmas como Vogue y Louis Vuitton. Con el tiempo, terminó retomando el camino fashion que su madre inició cuando tenía 20 años y diseñaba los trajes de baño que fueron furor en los años ‘80 y ‘90, los cuales la llevaron a crear su célebre marca “Pool Position”.

Pauline Grace Maguy Ducruet disfrutó de sus vacaciones en Portofino.

A sus 32 años, Pauline no tuvo mejor idea que rindir un homenaje a los años dorados de su madre y relanzó la icónica marca. Con modelos reversionados, presentó el diseño Le V —llamado así por su forma y escote—, con breteles ajustables y confeccionado con materiales reciclados a un precio de 250 euros. El traje de baño se agotó rápidamente en las tiendas y Pauline celebró el éxito junto a su madre.

Paralelamente, la diseñadora continúa al frente de su propia firma de ropa unisex y ecológica, Alter Designs. Fiel al espíritu libre de Estefanía, Pauline apuesta decididamente por la diversidad de género y la sostenibilidad, elementos que se convirtieron en su sello distintivo.

En homenaje a su madre relanzó el icònico modelo que Estefanìa creó y lució en 1986.

Como todos los años, Pauline se tomó unos días de relax en Portofino, donde disfrutó practicando paddle surf y submarinismo mientras buscaba inspiración para sus próximos diseños.

“Tengo mucha suerte de haber nacido en la familia Grimaldi, lo que me suma reconocimiento por mi trabajo. Pero como mujer joven y creativa es muy importante presentarse al mundo como uno mismo, y eso es lo que quiero hacer: existir por mí misma”, aseguró la diseñadora, sin negar por ello el valioso legado de su abuela, la inolvidable Grace Kelly.