Quién es Corinna Larsen, la empresaria que enamoró al rey emérito Juan Carlos I

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, más conocida como Corinna Larsen, es una empresaria alemana que saltó a la fama mundial tras destaparse su romance con el rey emérito Juan Carlos I de España. Durante ocho años mantuvieron una relación caracterizada por secretos, lujos y polémicas, hasta que su historia salió a la luz y terminó sacudiendo a la monarquía.

Juan Carlos I y Corinna Larsen

Corinna Larsen: la empresaria que conquistó a Juan Carlos I

Nacida en Frankfurt el 28 de enero de 1964, Corinna creció en un entorno cosmopolita y desde joven mostró una gran ambición. Durante su infancia, pasaba los veranos en Marbella, donde su familia se codeaba con personalidades influyentes del mundo empresarial y político. Más tarde, estudió Relaciones Internacionales en Ginebra, un paso que marcaría su destino, abriéndole las puertas a los círculos de poder europeos.

En París conoció a su primer marido, Philip Adkins, un empresario británico con quien tuvo a su primera hija, Anastasia. Aquella relación la introdujo en la alta sociedad londinense. Sin embargo, su nombre comenzó a resonar en Europa cuando se unió sentimentalmente al aristócrata Casimir zu Sayn-Wittgenstein, de quien tomó el título nobiliario de princesa, que mantuvo incluso después de su separación en 2005. Con él tuvo un hijo, Alexander Kyril.

Juan Carlos I y Corinna Larsen

El punto de inflexión en su vida llegó en 2004, cuando conoció al rey Juan Carlos I durante una cacería en la finca La Garganta, en Ciudad Real. Desde entonces, Corinna comenzó a acompañar al monarca en numerosos viajes, tanto oficiales como privados. El vínculo entre ambos se estrechó hasta que, en 2012, un viaje a Botsuana terminó por exponer públicamente la relación: el monarca sufrió un accidente mientras cazaba elefantes y la noticia desató una crisis institucional que derivó, tiempo después, en su abdicación.

Tras la ruptura, Corinna decidió hablar. En una recordada entrevista con la BBC, describió su vínculo con el emérito como “una relación fuerte, profunda y significativa”. Reveló además que hubo incluso planes de boda, aunque ella misma los frenó al considerar que podrían “desestabilizar la monarquía”.

Los escándalos financieros que envolvieron al exrey volvieron a colocarla en el centro de la escena: de los 100 millones de euros que Juan Carlos habría recibido como comisión por negocios en Arabia Saudita, 65 millones terminaron en manos de Corinna y su hijo. En los últimos meses, Larsen volvió a ocupar titulares al asegurar que está dispuesta a “contar toda la verdad” sobre su historia con el emérito y los secretos de la Casa Real.

Hoy, Corinna Larsen sigue siendo una figura enigmática: una mujer que, en manos del Juan Carlos I, conoció el amor, el poder y el escándalo en su máxima expresión, y que sigue dando qué hablar.

F.A