Verde esmeralda y estilo glam: Juli Poggio deslumbró en Hollywood con un vestido a la altura

Juli Poggio no deja de dar pasos agigantados en su carrera artística. Después de anunciar que abrirá su propia cafetería y que hará teatro junto a Pedro Alfonso en Villa Carlos Paz, la bailarina voló rumbo a Estados Unidos para asistir a la avant premiere de una película romántica. Fiel a su estilo, compartió las imágenes del glamoroso look que escogió para esta ocasión tan especial.

Juli Poggio se llevó toda la atención en Hollywood: así es el glamoroso look que eligió para una red carpet

Su paso por la casa de Gran Hermano en 2022 la catapultó a la fama y desde ese entonces, Juli Poggio no paró de sumar éxitos en su camino. Desde obras de teatro, shows, colaboraciones con importantes firmas de moda y belleza hasta su propia marca de maquillaje. Aunque eso no es todo ya que la modelo reveló que próximamente abrirá una cafetería en Pilar y que será socia de sus padres.

Mientras prepara con todo el lanzamiento de su nuevo negocio familiar, Juli Poggio contó a través de sus historias de Instagram que viajaba a Los Ángeles, Estados Unidos, para algo muy importante en su carrera aunque no quiso revelar el motivo. Horas después, en medio de la ansiedad de sus seguidores por saber más sobre su viaje, la actriz se mostró en Hollywood posando con un impactante look en la alfombra roja del estreno de la película A pesar de ti, producida por Paramount.

En las historias que compartió en su red social, se puede ver que apostó por un estilo sofisticado y sensual a la vez, ideal para una cita cinematográfica internacional. Para la ocasión, Juli Poggio eligió un vestido largo en tono verde esmeralda y con acabado satinado, que realzaba su figura con un diseño tipo sirena y corset estructurado.

Esta prenda se destacó por su silueta ajustada en la parte superior, su escote corazón y su tejido brillante. Todos estos detalles generaron una estética glamorosa, femenina y elegante que la hicieron brillar en la red carpet, donde asistieron figuras de todas partes del mundo. De Argentina, la joven fue la única elegida para representar al país. "Yendo", escribió, súper feliz, junto a un emoji de una claqueta en la primera postal.

En la segunda publicación, mostró un breve video donde revela el corset con cintas al tono y la cola que lleva su vestido verde esmeralda. "Representando (emoji de la bandera argentina)", comentó junto al clip. En cuanto a su beauty look, Juli Poggio contó que decidió maquillarse y peinarse ella misma, demostrando una vez más su habilidad para crear un estilo único sin depender de un equipo profesional.

Para el evento, optó por un peinado compuesto por ondas suaves y definidas, que aportaron movimiento y un aire hollywoodense, y un maquillaje en tonos cálidos, rubor rosa y labios nude, logrando así un acabado radiante y natural. Su decisión fue, sin dudas, acertada ya que acompañó perfectamente su estilismo sin quitarle protagonismo al vestido.

Los accesorios fueron mínimos pero precisos: un delicado collar con dije brillante, aros pequeños y anillos plateados. Con esta elección, la artista reafirmó su lugar como referente de moda entre las nuevas generaciones y su paso por esta alfombra roja no solo marcó un hito en su carrera, sino que también mostró su versatilidad y capacidad para imponer tendencia. De esta manera, Juli Poggio deslumbró en Hollywood con un vestido a la altura en verde esmeralda y con estilo glam.