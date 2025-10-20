Los mejores looks de la gala de madres e hijos de revista CARAS: De Luciana Salazar y Barby Franco a Daniela Urzi y Julieta Poggio

Este lunes, Revista CARAS se vistió de gala para celebrar el Día de las madres. Muchas de las figuras más importantes del país, se hicieron presentes y desfilaron junto a sus hijos, en un evento tan emotivo como inolvidable. Daniela Urzi, Pamela David, Geraldine Neumann, Barby Franco, Luciana Salazar, María Susini, Connie Mosqueira, Cande Ruggeri y Panam, entre muchas otras otras, brillaron en una noche mágica en el Estadio Monumental, acompañadas de sus hijas e hijos

Los mejores looks de la gala de revista CARAS

Laura Franco, Panam, estuvo con sus tres hijos, Luca, Sofía y Bautista Pini. Ella se destacó con un vestido de Marian Saud con corset blanco que dibuja una espléndida silueta con falda de tul. Mientras que Sofía (9) y Bautista (8) llevaron diseños de Pitti Bimbo y Luca (14) lució un traje de José Valosen, con un ambo que se reinventa bajo una mirada contemporánea: líneas suaves, hombros naturales, cruce asimétrico y una silueta fluida con una impronta descontracturada y moderna. Combinó el pantalón de pierna amplia con una remera básica en tono carbón, reemplazando la tradicional camisa blanca y para darle un look fresco y urbano.

Panam, Luca, Sofía y Baustia

Cande Ruggeri llegó con su hija Vitta, de dos años. La modelo lució un vestido de Verónica de la Canal, con enagua de corte al bies en seda natural color perla con corset de seda bordado a mano con cristales. Mientras la pequeña la acompañó con un vestido blanco, corte princesa, con mangas cortas y falda amplia, un diseño cómodo y con estética infantil.

Cande Ruggeri y su hija, Vitta

Connie Mosqueira, la modelo de Multitalent y mamá de Beltrán Fantino, lució un diseño de Heidi Clair. Se trató de un vestido con escote halter con espalda descubierta, realizado en seda color celeste con brillo leve y amplio vuelo en todo el cuerpo y largo a los tobillos. El pequeño, en tanto, llevó un outfit con chupines y tiradores, de Pitti Bimbo.

Connie Mosqueira y Beltrán en el evento de Revista Caras por el Día de la Madre.

Pamela David desfiló con un diseño estilo sirena en color plata, creación de AdotPinheiro. Se lució en la pasarela de Caras con un vestido verde menta, con escote profundo en V y falda amplia de caída fluida. La cintura estaba marcada por una faja satinada en color plata, anudada en el lateral. Su hija Lola Vila, de 13 años, también brilló en el evento. Vestida por el mismo diseñador que su madre la adolescente lució un vestido plateado con transparencias completamente cubierto de lentejuelas que reflejan la luz con intensidad.

Pamela David y su hija Lola

Luciana Salazar llevó un diseño de zibeline color ocean con maxi pollera de Adot/Pinheiro. El vestido con escote pronunciado en V y cintura ceñida, equilibra a la perfección sensualidad y elegancia. Matilda Salazar, por su parte, compartió diseñador y llevó un vestido Jackie de tono azul con falda amplia hasta la rodilla y un detalle floral en la cintura que aportaba un toque lúdico y delicado.

Luciana Salazar y Matilda en el evento de Revista Caras por el Día de la Madre

Barby Franco y Sarah Burlando eligieron un vestido de princesa de avant garde, encorsetado en color rosa orquídea, bordado a mano con detalles de moños y transparencias en las piernas. La pieza fue diseñada por Verónica de la Canal. La pequeña deslumbró en su llegada con un pequeño auto rosa que se robó todas las miradas. Lució un atuendo de falda voluminosa y detalles brillantes; además, sumó una corona con flores a juego.

Barby Franco y Sarah Burlando

Agustina Casanova impactó con un vestido de Marian Saud, largo midi, que marca su silueta y despliega sensualidad en tul bordado. Elegante, moderna y sofisticada, la modelo lució un vestido corto y ajustado en tono champagne con detalles en lentejuelas, con breteles finos, con escote profundo en V y laterales con recortes que se unen mediante tiras cruzadas. Su hija, Bianca Mauro, lució un atuendo blanco estilo princesa, con falda de tul amplia y cuerpo satinado.

Agustina Casanova y su hija

Floppy Tesouro estuvo con su hija Moorea Fernández Prieto, de 9 años. Ambas compartieron diseños de Akiabara, con brillos. La modelo se declinó por un vestido con breteles finos plateado con acabado brillante, escote en V, de largo midi y corte ajustado que realzó su silueta. Mientras que la niña llevó un atuendo de mangas con lentejuelas, de corte recto y largo por encima de la rodilla, junto con zapatos de charol negros.

Floppy Tesouro.

Moorea Fernández Prieto.

Julieta Poggio llegó acompañada de su mamá, Patricia Destefani. Ambas estuvieron vestidas con diseños de Lucas Mata con looks total white, un look sastrero con chalecos con escote en V y pantalones rectos de sastrería. Ambos diseños idénticos con corte entallado y cierre frontal con botones.

Julieta Poggio y su mamá, Patricia Destefani

Mili Brito con sus hijas Delfina García Moritán y Asia Borges sorprendieron en su llegada al Monumental. La mayor de las adolescentes lució un vestido sin mangas con un escote profundo y breteles finos, ajustado en la parte superior y falda amplia con terminación en volados. La empresaria llevó un vestido largo de encaje blanco, con transparencias sutiles, que combinó con un blazer y collar de perlas. La menor de las hermanas optó por un atuendo largo en tono rosa pálido, con diseño con drapeados , tajo delantero y breteles super finos.

Mili Brito con sus hijas, Delfina García Mortián y Asia Borges.

Daniela Urzi llegó con su hijo Thiago. La modelo super canchera y juvenil apostó por por un vestido corto en tono azul marino con estampa de flores y unas botas texanas cortas. Mientras que el joven lució una camisa blanca de lino, de corte clásico, con mangas arremangadas con jeans celestes rectos con roturas.

Daniela Urzi y su hijo.

Geraldine Neumann asistió al evento del Día de la Madre de Revista CARAS con su hija, Helena Otamendi. La modelo lució un vestido largo strapless en tono negro con amplias franjas diagonales en color crema. El diseño deja los hombros al descubierto y se ajusta al cuerpo, mientras que la falda con amplitud. Por su parte, la joven cantante llevó un atuendo similar a su madre, con breteles finos pero con líneas cruzadas.

Geraldine Neumann y Helena Otamendi.

Verónica de la Canal y su hijo, Valentino Vizzio, se robaron todas las miradas en su llegada al estadio Monumental. La diseñadora optó por un vestido largo en tono rosa pálido, con mangas largas y falda amplia, junto con un profundo tajo en la pierna derecha, aportando movimiento. Por su parte, el joven llevó un traje en color celeste claro. Lo llevó con una remera y zapatillas blancas para darle un toque canchero y elegante.