Wanda Nara vuelve a ser protagonista de un nuevo escándalo. Según contó Ángel de Brito, Valentina Cervantes estaría molesta con la conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) por el trato que le brinda en las grabaciones del programa. Ahora, Yanina Latorre sumó más información sobre esta disputa e involucró a Enzo Fernández, pareja de la modelo. La panelista aseguró que, tiempo atrás, la ex de Mauro Icardi le habría dedicado un posteo al futbolista de la Selección y la joven se enteró. Este motivo sería también el detonante del conflicto entre ellas, lo que generó fuertes repercusiones en los pasillos del canal.

El gesto de Wanda Nara para Enzo Fernández que Valentina Cervantes: "

Las hornallas de Masterchef Celebrity se encendieron y las polémicas también. Wanda Nara se encuentra en el rol de conductora del ciclo culinario mientras que Valentina Cervantes es participante. Lo que muchos no esperaban era que entre ellas estuviera todo mal. Así lo contó Ángel de Brito, quien resaltó la incomodidad que siente la esposa de Enzo Fernández cada vez que se tiene que cruzar con la empresaria cosmética delante de cámaras.

"Esto me lo contaron técnicos de Telefe, no sé si se mostró o se va a mostrar. La chicaneó dos, tres veces y la cortó menos 20. Valu Cervantes siente que Wanda la quiere gastar como si fuera una bol..., y la piba dice ‘yo no lo soy, calmate Wanda Nara’. Todo con mucha educación”, contó el conductor en el streaming de Bondi Live. A partir de este dato, se fueron sumando otros que tendrían que ver con esta nueva guerra entre las modelos.

Wanda Nara y Valentina Cervantes

Santiago Sposato contó en A la tarde (América TV) que Enzo Fernández recibió un picante mensaje de Wanda Nara que decía: "Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”. Lejos de responderle y ocultárselo a su pareja, el jugador se lo mostró para que esté al tanto. Este gesto de la presentadora, que habría sucedido tiempo atrás, sería también la razón por la que Valentina Cervantes se muestra firme frente a ella.

Si faltaba algo más, en las últimas horas, Yanina Latorre reveló que Wanda Nara le habría dedicado un particular mensaje a Enzo Fernández a través de sus historias de Instagram. "Si fuera mentira Valu me contestaría. La chiquita es viva. Ojalá se lo tire en Masterchef", escribió. Luego, se refirió a la llamativa reacción de Valentina al saber sobre este intento de acercamiento de Wanda con su pareja. "Valu lo contó en una mesa con otras mujeres de futbolistas en la Copa América en Estados Unidos", reveló.

La palabra de Yanina Latorre sobre el mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández.

En este sentido, agregó que "Valu lo contó muerta de risa" sin darle mucha importancia al tema y minutos después mostró la prueba que comprobaba su palabra. "Volviendo a Wanda. Hace dos años en la cancha, Enzo metió un gol y ella subió esto", comentó junto a la historia que había publicado Nara en aquel entonces. "Y si vengo a la cancha, ya sabés", fue el mensaje de la mediática junto a emojis de caritas babeando.

Yanina Latorre mostró la historia que le habría dedicado Wanda a Enzo Fernández.

Si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas salió a confirmar ni desmentir nada, se sabe que las grabaciones del reality continúan con total normalidad pese a los chispazos entre ellas. Habrá que ver si la señal decide emitirlos al aire o hacer como si nada hubiera pasado para quitarle peso a las versiones. Yanina Latorre, por su parte, no se quedó callada y reveló la explosiva publicación que Wanda Nara le habría dedicado a Enzo Fernández, lo que generó risas y una reacción tranquila en Valentina Cervantes.