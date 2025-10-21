Con siete meses de embarazo, Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, mostró su rutina de ejercicios y fue muy criticada

Emilia Ferrero es una de las celebridades que están en la dulce espera. Amadeo es el primer hijo que ella tiene con Julián Álvarez, y el primero de ambas familias. Es por eso que la emoción entre sus seguidores crece día a día, al igual que el cuidado que le brindan ellos a la pancita. En las últimas horas, y al igual que muchas famosas, la modelo mostró con orgullo su rutina de ejercicios. Sin embargo, los usuarios no tardaron en apuntar contra ella, con siete meses de embarazo.

Muchas celebridades demostraron que el ejercicio durante el embarazo es posible, y hasta mejora la salud del bebé en camino. Sin embargo, muchas de ellas siguen recibiendo duras críticas al mostrar su rutina de entrenamiento en las redes sociales, mientras están en la dulce espera. Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, es una de las influencers y modelos más observadas por estar en el séptimo mes, y que no duda en mantener sus momentos en el gimnasio.

En las últimas horas, compartió un video motivada, mostrando todos los ejercicios que realiza en unas horas. Desde sentadillas, estiramientos y ejercicios de fuerza, la joven busca mantener su fortaleza muscular en todo momento, al igual que su estilo de vida saludable. Con un traje en composé deportivo, y mostrando orgullosa su pancita, escribió: “A nuestro ritmo”. Sin embargo, las redes sociales tuvieron que hacer lo suyo, y los usuarios no tardaron en criticarla.

"Come bella, alimenta a tu bebe... Deja de hacer tanto ejercicio", "¿Levantar pesas así de gran peso es bueno para Amadeo? No quiero ofender a nadie... Bendiciones a la mamá y a la arañita", y "Ay qué miedo estas mujeres que están embarazadas. ¿Cómo se atreven a hacer gimnasia?" fueron algunos de los comentarios que recibió al respecto. Ella decidió mantener el silencio mediático, pero una usuaria salió en su defensa, explicando que lo importante no es lo que cada uno cree, sino lo que los profesionales le recomiendan. “Por estar embarazada no quiere decir que uno tiene que parar el gym. Si el cuerpo y el doctor la dejan está bien”, sentenció.

Emilia Ferrero está en la dulce espera, a solo dos meses de que llegue el gran día. En sus redes sociales, no duda en mostrar el proceso y los momentos más importantes, como la revelación de género, el anuncio del nombre o la construcción de la habitación del pequeño. Amadeo ya es adorado por todos los usuarios y por los seres cercanos de ella y Julián Álvarez, y genera tendencia, comentarios y opiniones respecto al estilo de vida de sus padres.

