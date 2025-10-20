Así es la casa de Marley y sus hijos: adaptada para Mirko y Milenka, repleta de sus viajes y con rincones retro

Marley se instaló en una casa diseñada para compartir el día a día con Mirko y Milenka, en un entorno que combina funcionalidad, recuerdos personales y detalles estéticos. La propiedad fue adaptada para acompañar el crecimiento de sus hijos, con espacios pensados para el juego, el descanso y la convivencia familiar.

Amplios ventanales y adaptada para los niños, así es la increíble casa en la que viven Marley y sus hijos

Luego del nacimiento de su segunda hija, el presentador se instaló en una propiedad ubicada en Nordelta, pensada para compartir con los menores. La propiedad, amplia y luminosa, fue acondicionada para acompañar el crecimiento de ambos niños en un entorno cómodo, cuidado y funcional.

La casa de Marley cuenta con espacios abiertos, amplios ventanales y una vista directa al río. El diseño prioriza la entrada de luz natural y la conexión con el exterior, lo que permite que los chicos disfruten de juegos al aire libre y momentos de descanso en contacto con la naturaleza. El jardín, uno de los puntos destacados, está equipado con juegos infantiles y una pileta, ideales para las tardes en familia.

Por su parte, el interior de la residencia refleja el estilo personal del conductor, con detalles que remiten a sus viajes por el mundo. En distintos rincones se pueden ver objetos traídos de destinos como Japón, India, Marruecos y México, que conviven con muebles sencillos y colores neutros. La decoración combina elementos modernos con piezas retro, como sillones grises, lámparas de pie y cuadros con estética vintage.

Uno de los espacios más cuidados es el cuarto compartido de Mirko y Milenka. Allí, Marley eligió tonos suaves y muebles adaptados a la edad de cada uno. La habitación incluye una cuna para la bebé en color blanco, una cama para el mayor y estanterías con libros, juguetes y objetos personales.

En la misma línea, el living de la casa está pensado para ser un lugar de encuentro entre amigos y familiares. Con sillones amplios, una mesa baja y una pantalla de televisión, es el espacio donde el presentador y los niños pasan mucho tiempo juntos. En las paredes hay fotos familiares y recuerdos de viajes, que aportan calidez y personalidad. También se destaca una biblioteca con gran variedad de libros.

La cocina, integrada al comedor, mantiene una estética funcional como el resto de la propiedad. Se pueden apreciar grandes ventanales con vista al gran jardín de la propiedad, con muebles de madera, una campanada de acero inoxidable y una amplia mesada de granito en un tono claro, transformándolo en un lugar especial para compartir con los niños.

Marley organizó una casa adaptada para Mirko y Milenka, repleta de recuerdos de sus viajes y con rincones retro que reflejan su estilo personal. La vivienda fue pensada para acompañar el crecimiento de sus hijos, con espacios funcionales y detalles que integran lo cotidiano con recuerdos de sus viajes por el mundo.

