La reina Letizia Ortiz apostó por el vestido camisero floral y marcó tendencia

La reina Letizia Ortiz formó parte de un evento en Madrid y para la ocasión, apostó por un vestido camisero floral, que marca tendencia y es ideal para los días cálidos. La esposa del rey Felipe VI se llevó todas las miradas y se alejó de sus clásicos looks sobrios.

Así es el vestido camisero con estampado floral de Letizia Ortiz

La reina Letizia Ortiz retomó su agenda oficial en Madrid con un look que combinó elegancia, color y una de las siluetas más versátiles de la temporada. La monarca presidió el II Homenaje a la Enfermería, organizado por el diario La Razón bajo el lema “Cuidar la mente es cuidar la vida”, un encuentro que reunió a profesionales, expertos e instituciones para reflexionar sobre la salud mental y el papel de la enfermería en la atención integral de los pacientes.

Para este día, Letizia Ortiz volvió a recurrir a una prenda que ya formaba parte de su guardarropa: un vestido camisero de Carolina Herrera, que había estrenado en 2024 durante una actividad oficial en Barcelona. El diseño está confeccionado en un tejido fluido y presenta un estampado floral con efecto acuarela, protagonizado por flores en tono fucsia sobre un fondo blanco.

Así es el vestido camisero con estampado floral de Letizia Ortiz



Este vestido camisero tiene cuello clásico, mangas largas y una falda midi con movimiento, mientras que un lazo a la cintura permite marcar la silueta y darle estructura al conjunto. El cierre frontal queda oculto y los puños incorporan pequeños gemelos de perla, detalles que elevan la propuesta y le aportan un aire sofisticado.

Con esta elección, Letizia Ortiz marcó tendencia y confirmó que el vestido camisero es una de esas piezas que funcionan como comodín del armario. Su estructura inspirada en una camisa masculina se combina con una silueta femenina y puede adaptarse tanto a compromisos formales como a looks de entretiempo.

Su largo midi y la cintura marcada equilibran el volumen de la falda y mantienen una estética clásica pero actual. Sin embargo, el protagonista indiscutido fue el estampado floral, que aportó una dosis de color al estilismo. La combinación de blanco con fucsia y pinceladas en tonos violáceos genera un efecto vibrante que también permite trasladar la prenda de los últimos días del verano a los primeros meses del otoño.

El vestido camisero de Letizia Ortiz presenta un estampado floral en tono fucsia sobre un fondo blanco

El calzado que eligió Letizia Ortiz para completar su look floral

La reina Letizia Ortiz completó su look con zapatos color crema, uno de los modelos que recuperó protagonismo en las últimas temporadas. El diseño presenta una tira sobre el empeine y un tacón ancho de altura moderada, lo que prioriza comodidad sin perder el aspecto elegante que requiere un acto institucional.

El calzado claro funciona también como un punto de equilibrio frente al estampado intenso del vestido camisero. En lugar de sumar otro color, Letizia Ortiz optó por un tono neutro que acompaña el fondo blanco de la prenda y mantiene la armonía visual del conjunto.

El calzado que eligió Letizia para completar su look floral



Como accesorio, Letizia Ortiz llevó un bolso pequeño en tono crema, de líneas depuradas y con cadena, siguiendo la misma paleta cromática de los zapatos. El resultado fue un estilismo que reúne varias claves de la moda actual: estampados florales, vestidos midi, siluetas camiseras y zapatos claros.

De esta manera, la reina Letizia Ortiz apostó por el vestido camisero floral y marcó tendencia. La exclusiva pieza de Carolina Herrera se convirtió en el centro de atención durante su paso por II Homenaje a la Enfermería, organizado por el diario La Razón en Madrid, y demostró que los diseños clásicos reinventados están de moda.