La Reina Letizia cumple 54 años: La periodista que llegó al trono y transformó la corona a su manera

Este 15 de septiembre, la Reina Letizia cumple 54 años y la Casa Real Española y millones de seguidores del mundo conmemoran esta fecha especial. Desde ser una figura de la televisión hasta transformar la corona, el monarca es una de las figuras más influyentes del planeta.

Así fue la verdadera vida de la Reina Letizia antes de formar parte de la monarquía

La Reina Letizia nació en 1972 en la ciudad asturiana de Oviedo, fue la primogénita del periodista Jesús Ortiz y la enfermera Paloma Rocasolano. Creció rodeada de un entorno familiar unido y lleno de estímulos culturales. Desde pequeña, mostró interés por la danza, practicando ballet varias veces a la semana, y una vocación clara por la comunicación, influenciada por la profesión de su padre y la tradición periodística familiar, incluyendo a su abuela Menchu Álvarez del Valle, también periodista.

Reina Letizia//Instagram de la Casa Real de España

Su infancia transcurrió en un colegio público en Oviedo, donde inició sus estudios en La Gesta y posteriormente en el Instituto Alfonso II. La llegada de su familia a Madrid en 1987, debido al trabajo de su padre, representó un cambio importante, que la llevó a seguir sus estudios en el Instituto Ramiro de Maeztu y luego siguió la carrera de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en 1995.

Durante sus años universitarios, colaboró con medios como ABC y la Agencia EFE, y realizó prácticas en el periódico La Nueva España de Oviedo, especializándose en economía, televisión y espectáculos. Además, obtuvo un máster en información audiovisual y, tras un breve paso por México realizando estudios de doctorado y trabajando en medios locales, se abrió camino en la televisión en la CNN+ y en Bloomerg TV.

Reina Letizia//Instagram de la Casa Real de España

El talento de la reina Letizia fue reconocido en 2000, cuando recibió el Premio Mariano José de Larra, otorgado por la Asociación de la Prensa de Madrid, como la mejor periodista menor de 30 años. Poco después, comenzó a trabajar en TVE y su rostro se volvió familiar para los españoles.

La reina Letizia llegó a la Corona y revolucionó a España



El destino quiso que su historia personal tomará un rumbo inesperado. En 2002, Letizia Ortiz conoció en una reunión en casa del periodista Pedro Erquicia al entonces príncipe Felipe VI. La relación, que comenzó en secreto en 2003, fue un amor que superó obstáculos y prejuicios, la periodista no era vista con buenos ojos por la realeza y la opinión pública, por haber estado casada anteriormente con Alonso Guerrero. Sin embargo, el amor fue más fuerte y en noviembre de ese mismo año, la pareja oficializó su compromiso.

La reina Letizia y el rey Felipe VI// Instagram de la Casa Real de España

El anuncio sorprendió a la nación y al mundo, la boda fue celebrada en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena en 2004, fue un evento de gran magnitud, con la presencia de representantes de numerosas casas reales. Desde ese momento, la periodista se convirtió en la Princesa de Asturias, asumiendo con responsabilidad y determinación sus nuevas funciones oficiales.

El compromiso de Letizia con su rol fue evidente desde el principio. La llegada de sus hijas, Leonor y Sofía, en 2005 y 2007, respectivamente, coincidió con un interés creciente por temas sociales, culturales y de salud. La nueva integrante de la monarquía no solo acompañó a su esposo en actos oficiales, sino que también se dedicó a causas sociales, promoviendo la cultura, la lucha contra enfermedades raras y el apoyo a la investigación contra el cáncer.

La reina Letizia, el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía//Instagram de la Casa Real de España

Su dedicación y presencia en público transformaron la imagen de la monarquía, haciéndola más cercana y moderna, sus discursos y sus looks no pasaron desapercibidos por los diarios y revistas. En 2014, la abdicación del Rey Juan Carlos I proclamaron a Felipe VI como rey y a su esposa como la reina Letizia, marcando un nuevo capítulo en el reinado. De esa manera, la nueva soberana combinó su experiencia periodística con un estilo propio, distintivo y actual, que buscó conectar con la sociedad moderna.

La reina Letizia y el rey Felipe VI// Instagram de la Casa Real de España

Hoy, a sus 54 años, la reina Letizia sigue siendo una figura de referencia en la monarquía española y del mundo. Su recorrido refleja una mujer que, con talento y determinación, logró romper los prejuicios, transformar su destino y aportar una visión renovada a la Corona de España.