El original y disruptivo look old Hollywood de la reina Letizia para asistir a un festival de cine en Mallorca

Si de estilo y glamour se trata, la reina Letizia es una de las grandes expertas en moda y tendencias. Con cada una de sus apariciones públicas, la monarca española demuestra su capacidad para elegir looks sofisticados y llenos de personalidad. En esta ocasión, volvió a dar una lección de elegancia al lucir un impactante vestido de inspiración old Hollywood que conquistó todas las miradas.

El look old Hollywood de la reina Letizia

La reina Letizia volvió a captar todas las miradas con su elección estilística durante una de sus citas culturales más destacadas del verano europeo. La monarca fue la encargada de presidir la clausura del Atlántida Mallorca Film Fest en Palma, donde entregó el reconocimiento Master of Cinema 2026 al compositor Alexandre Desplat. Para esta cita cultural, apostó por un outfit lleno de distinción, estilo y con sello propio que combinó elegancia y modernidad, demostrando una vez más por qué es una de las personalidades de la realeza más admiradas en materia de moda.

El look de inspiración old Hollywood de la reina Letizia | Casa Real Española

El look elegido por la esposa del rey Felipe VI puede definirse como una reinterpretación contemporánea del estilo Old Hollywood, una estética inspirada en el glamour que marcaron las grandes divas del cine entre las décadas de 1930 y 1950. No obstante, lo reversionó y tomó algunos de sus códigos más representativos -como las siluetas envolventes, los escotes asimétricos y los tejidos de caída fluida- para adaptarlos a una imagen en clave actual, refinado y minimalista.

El gran protagonista del estilismo fue el vestido largo en color bordó intenso, un clásico en la paleta de colores de su guardarropa y que históricamente estuvo vinculado a la elegancia y el lujo en España. Su diseño de líneas ajustadas al cuerpo, combinado con un elaborado trabajo de drapeados, recordó a las prendas de gala que popularizaron las estrellas del cine clásico, donde el objetivo era realzar la silueta femenina con recursos de confección que aportaban movimiento y sofisticación. El escote asimétrico de un solo hombro reforzó esa inspiración, mientras que la caída del tejido y la abertura lateral incorporaron un aire sensual.

El look de inspiración old Hollywood de la reina Letizia | Casa Real Española

Otro de los elementos que remitió al universo Old Hollywood fue la elección de una paleta sobria, sin recurrir a estampados ni detalles excesivos. La apuesta monocromática permitió que el diseño del vestido se convirtiera en el centro de atención. Las sandalias de taco fino en color dorado aportaron el brillo justo para iluminar el conjunto sin restarle protagonismo a la prenda principal. Sus delicadas tiras completaron una imagen equilibrada, evocando el lujo discreto que caracterizaba a las grandes producciones cinematográficas de mediados del siglo XX.

El look de inspiración old Hollywood de la reina Letizia | Casa Real Española

El color bordó: el preferido de la reina Letizia

Los looks monocromáticos son una de las fórmulas de estilo más características de la reina Letizia. A lo largo de los años, convirtió esta tendencia en un sello personal, apostando por estilismos construidos a partir de este tono. En esta ocasión, volvió a demostrar su predilección por esta estética al elegir un conjunto íntegramente en tono bordó, un color asociado con la elegancia, la sobriedad y el poder.

En las imágenes se la puede ver luciendo distintas versiones de esa misma paleta de colores, una prenda de largo midi con silueta entallada que realza la figura de manera sutil. El diseño presenta cuello cerrado, mangas largas y un trabajo de costuras estratégicas que aportan estructura al cuerpo del vestido. En algunas ocasiones, lo complementó con un collar de perlas, mientras que en otras dejó el protagonismo exclusivamente en la prenda, confirmando su gusto por los accesorios discretos.

El estilismo se completa con zapatos stilettos en el mismo tono bordó y una cartera tipo clutch a tono, reforzando el concepto monocromático de pies a cabeza. Este tipo de propuestas se inscribe dentro del estilo minimalista clásico, una corriente que prioriza las líneas limpias, los cortes impecables y una paleta cromática uniforme. La mamá de la princesa Leonor y de la infanta Sofía suele recurrir a esta fórmula en actos institucionales y recepciones oficiales, demostrando que un solo color puede ser suficiente para construir un look elegante, contemporáneo y de gran impacto visual.

Looks monocromáticos bordó de la reina Letizia | Casa Real Española

De esta manera, la reina Letizia volvió a confirmar que los looks monocromáticos ocupan un lugar privilegiado dentro de su guardarropa. A través de prendas de líneas simples, accesorios a tono y el bordó como su color de cabecera, la monarca demuestra que los vestidos simples pero reversionados pueden convertirse en sinónimo de distinción, consolidando un estilo elegante, atemporal y apto para cualquier tipo de eventos.