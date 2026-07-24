Letizia Ortiz deslumbró con un vestido de efecto acuarela en el 50° aniversario de Adolfo Domínguez

En una nueva aparición pública, Letizia Ortiz dijo presente en el día que la prestigiosa marca española Adolfo Domínguez cumplió 50 años y lo hizo con un vestido que no pasó desapercibido. El diseño confirma la vigencia de las siluetas femeninas, los tejidos fluidos y los estampados artísticos como protagonistas de la elegancia contemporánea.

Vestido midi y estampado: el sofisticado diseño de Letizia Ortiz que marca tendencia

La reina Letizia Ortiz volvió a convertirse en un referente de estilo con una aparición en la sede de Adolfo Domínguez, en San Cibrao das Viñas (Ourense), donde participó de las celebraciones por el 50º aniversario de la histórica firma española. La monarca recorrió las instalaciones de la empresa y conoció de cerca el proceso creativo de la marca, en un encuentro que reunió a las principales autoridades y directivos de la compañía.

Acompañada por el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, Letizia Ortiz fue recibida por el propio Adolfo Domínguez, la cofundadora Elena González, la directora de Diseño Tiziana Domínguez, la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Novoa, y por la presidenta ejecutiva de la marca, Adriana Domínguez.

Letizia Ortiz junto al diseñador Adolfo Domínguez (Crédito: @adolfodominguezofficial)

Para esta importante ocasión, Letizia Ortiz eligió un estilismo que reflejó a la perfección la filosofía de la casa de moda: sofisticación, naturalidad y elegancia atemporal. La reina apostó por un vestido midi de silueta evasé confeccionado en un tejido fluido con delicados estampados de efecto acuarela en tonos pastel como verde agua, rosa empolvado, arena y amarillo manteca.

El diseño de la firma Adolfo Domínguez se destacó por su escote cruzado en "V", hombros suavemente estructurados con mangas cortas caídas y una cintura entallada. La falda se caracterizó por sus amplios paños y vuelo, que aportó ligereza y un aire romántico.

Letizia Ortiz en la sede de la firma Adolfo Domínguez (Crédito: @adolfodominguezofficial)

Fiel a su estilo de lujo silencioso, Letizia Ortiz evitó los excesos y dejó que el vestido fuera el gran protagonista de su look. Su atuendo se completó con sandalias de taco fino en tono nude, un calzado que estilizó aún más su figura y armonizó con la paleta suave del diseño.

Su beauty look se mantuvo discreto como en otras ocasiones: llevó el cabello suelto, peinado con ondas suaves y raya al costado, mientras que el maquillaje se mantuvo natural, con foco en una piel luminosa y sombras en tonos tierra. Como accesorios, Letizia Ortiz optó por discretos aros plateados, reafirmando una vez más su preferencia por las joyas minimalistas.

Letizia Ortiz en la sede de la firma Adolfo Domínguez (Crédito: @adolfodominguezofficial)

Letizia Ortiz visitó la sede de Adolfo Domínguez y conoció su nueva colección

Durante el recorrido por las instalaciones, la reina Letizia Ortiz observó las distintas prendas de la nueva colección de la marca, conversó con los diseñadores y compartió un momento distendido con Adolfo Domínguez, el diseñador que elige hace años para sus looks sofisticados y atemporales.

Letizia Ortiz en la sede de la firma Adolfo Domínguez (Crédito: @adolfodominguezofficial)

De hecho, en la final del Mundial 2026 donde España se consagró ganador, la esposa del rey Felipe VI llevó un diseño rojo entallado con mangas cortas y cuello redondo que llevó el nombre del empresario. En esta oportunidad, Letizia Ortiz deslumbró con un vestido de efecto acuarela en el 50° aniversario de Adolfo Domínguez y se llevó todas las miradas. Su elección rindió homenaje a una de las casas de moda más emblemáticas de su país.