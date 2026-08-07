Lino, estampados y tonos neutros: los looks veraniegos de Letizia Ortiz y sus hijas para recorrer una fundación

Letizia Ortiz, la princesa Leonor y la infanta Sofía siguen mostrándose juntas. En esta oportunidad, madre e hijas visitaron una fundación en Mallorca y, como era de esperarse, sus looks no pasaron desapercibido. Una vez más, la esposa del rey Felipe VI se mostró fiel a su estilo minimalista y sofisticado mientras que sus herederas optaron por looks coordinados.

Letizia Ortiz y sus hijas marcaron tendencia con estilismos relajados y súper chic

En el marco de sus actividades oficiales de verano en Palma de Mallorca, la reina Letizia Ortiz, la princesa Leonor y la infanta Sofía protagonizaron una nueva aparición pública con un estilismo coordinado, fresco y elegante. Las tres visitaron la Casa Esment para conocer de cerca la labor de la Fundación Esment, institución que desde 1962 trabaja por la protección, la inclusión y el desarrollo de personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo.

Durante el recorrido, madre e hijas visitaron la imprenta de la organización, donde desde hace cuatro décadas se forman personas en un entorno laboral real. Para la ocasión, las integrantes de la Familia Real española apostaron por prendas cómodas, confeccionadas en tejidos livianos y perfectas para las altas temperaturas del verano mediterráneo, sin perder el sello sofisticado que caracteriza a cada una.

Letizia Ortiz y sus hijas durante el recorrido a la Casa Esment en Mallorca

La reina Letizia Ortiz volvió a demostrar su preferencia por el estilo effortless chic con una blusa celeste de lino de mangas tres cuartos y terminación acampanada en los puños. El diseño, de cuello mao con delicados bordados verticales en el delantero, aportó un aire artesanal y relajado. La combinó con un pantalón blanco recto, de corte clásico, que reforzó la estética minimalista y luminosa del conjunto. Como accesorios, llevó un bolso tote estampado en tonos azul y blanco, ideal para un compromiso diurno.

Por su parte, la princesa Leonor eligió un vestido corto blanco con estampado botánico en negro, de escote en V y mangas cortas. La prenda, de silueta evasé y falda con movimiento, conjugó comodidad y frescura, dos claves del guardarropa estival. El look de la joven se completó con un clutch, discreto y funcional, que aportó un toque contemporáneo al estilismo. La infanta Sofía también apostó por un vestido estampado, aunque en una versión más romántica: vestido blanco y negro con dibujos de hojas. El diseño es corto y sus mangas tienen suaves volados.

Elegancia sin esfuerzo: Letizia Ortiz y sus hijas muestran cómo armar looks de manera simple

Con una paleta dominada por el blanco, el celeste, el azul y el negro, Letizia Ortiz y sus hijas lograron armar looks de manera simple. Las claves estuvieron en usar lino, estampados vegetales y siluetas relajadas. Cada una imprimió su sello personal sin perder la armonía del conjunto.

Letizia Ortiz y sus hijas durante el recorrido a la Casa Esment en Mallorca

Mientras la monarca apostó por un estilo minimalista con una blusa de lino y pantalón blanco, Leonor y Sofía eligieron vestidos estampados de líneas frescas y femeninas, ideales para afrontar las altas temperaturas del verano europeo. El resultado fue una imagen sofisticada, natural y chic que volvió a confirmar por qué la Familia Real española se destaca por sus acertadas elecciones de moda en cada aparición pública. De esta manera, los looks veraniegos de Letizia Ortiz y sus hijas para recorrer una fundación estuvieron protagonizados por lino, estampados y tonos neutros.