Zarzuela obliga a la princesa Leonor a trabajar: en qué

La princesa Leonor fue preocupación en Zarzuela después de los problemas vividos durante su formación en la Escuela Naval de Marín y en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Mareos intensos, cinetosis severa y falta de resistencia fueron los problemas principales que afrontó en su paso por el mar, obligándola a retirarse de maniobras, ausentarse de ejercicios y pasar largas horas en su camarote. Lo que empezó como un malestar físico terminó derivando en un asunto emocional que dejó a la vista sus limitaciones.

Los servicios médicos militares habían advertido antes del embarque: la heredera al trono español no estaba en condiciones óptimas. Recomendaban precauciones, entrenamientos adicionales y un plan físico reforzado. Ante dicha advertencia, las consecuencias fueron claras.

Zarzuela obliga a la princesa Leonor a trabajar

Felipe VI y la reina Letizia ordenaron actuar de inmediato al enterarse de lo que pasó con su hija. Se diseñó un plan de choque con entrenador personal a bordo, dieta controlada y seguimiento médico diario. El objetivo era salvar el curso y evitar un error público. Aun así, los resultados no estuvieron a la altura: Leonor no logró superar todos los niveles físicos exigidos por la Armada. Según había trascendido, cualquier otro cadete habría sido apartado, pero ella pudo concluir la etapa gracias a excepciones que hicieron por ella en varias pruebas.

En Zarzuela asumieron el episodio como un vergonzoso. Con su ingreso a la Academia General del Aire de San Javier previsto para septiembre, la orden ahora es firme: no repetir errores. Por ello, la princesa sigue un calendario reforzado con entrenamientos diarios, rutinas estrictas y supervisión constante. Entrenador personal, nutricionista y controles permanentes forman parte de una estrategia destinada a mejorar su resistencia y ayudar a su imagen luego de lo sucedido.

El problema, sin embargo, no se limita al plano físico. Según se pudo saber, la presión mediática y la exposición permanente generaron ansiedad en ella que repercuten en su relación con la alimentación. Según especialistas, la princesa alterna disciplina con momentos de descontrol, una dinámica que preocupa en Palacio. Incluso en apariciones recientes, como en Marivent, se optó por detalles de vestuario que, más allá del simbolismo familiar, también buscaron disimular cambios físicos.

Así es que la prioridad de la Casa Real es garantizar que la princesa Leonor llegue preparada a su objetivo y evitar un nuevo episodio que ponga en duda su futuro. En Zarzuela lo repiten como consigna: no volver a pasar por un momento como el vivido en la fragata.

