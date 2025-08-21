Así es la casa de la princesa Leonor en Murcia, donde comenzará su nueva vida

Leonor ya está en Murcia. La princesa de Asturias se instala en San Javier para comenzar el nuevo curso en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), donde vivirá y estudiará durante el próximo año. Se trata de la tercera etapa de su formación militar, tras su paso por Zaragoza y Marín.

La heredera al trono afronta ahora el desafío de la aviación. Dejará atrás la instrucción en tierra y mar para convertirse en cadete aérea, con horarios estrictos, entrenamientos físicos, clases teóricas y prácticas de vuelo. En la AGA, la princesa no tendrá excepciones en lo que respecte a su formación: estará sometida al mismo régimen que sus compañeros de la promoción 78 de oficiales.

La nueva casa de la princesa Leonor en Murcia

La princesa asciende a guardiamarina de segundo año, equivalente a alférez de cuarto curso. Desde ese rol, se integrará en una rutina de mucha disciplina, exigencias académicas y convivencia diaria en la base aérea. Sus días estarán repartidos entre instrucción militar, actividad física y simuladores de vuelo, hasta llegar a los primeros entrenamientos en cabina.

El ambiente de la Academia se caracteriza por la camaradería y el trabajo en equipo. Allí, Leonor compartirá espacios comunes, comidas y dormitorios con los futuros aviadores. Su "nueva casa” no será un palacio ni una residencia privada, sino la base aérea de San Javier, con todo lo que implica la vida militar.

El responsable de supervisar esta etapa será el coronel Luis Felipe González Asenjo, director de la institución y jefe de la base. Con más de 30 años de experiencia, fue piloto egresado de la misma Academia y ha volado en misiones dentro y fuera de España. Su postura respecto a la princesa fue tajante: no habrá excepciones. “Será tratada con la misma exigencia que el resto”, afirmó en un discurso reciente.

La etapa en Murcia completa el plan militar trazado para la heredera: primero Ejército de Tierra, luego Armada y ahora Ejército del Aire y del Espacio. La formación culminará en julio de 2026, cuando reciba la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico de manos de su padre, el rey Felipe VI.

Hasta entonces, la princesa Leonor vivirá en San Javier con el mismo régimen que los demás cadetes, entre clases, entrenamientos y prácticas. Su vida en la base será exigente, sin privilegios y con el objetivo de prepararse como oficial y, más adelante, como reina.

