Lady Di fue una de las figuras más emblemáticas de la corona británica. Su carisma y transparencia logró que el pueblo inglés la enalteciera y opacara a Carlos durante su matrimonio. Tras la coronación en la Abadía de Westminster, muchos usuarios manifestaron su repudio contra Camilla Parker y realizaron un retrato de Diana como reina de Inglaterra mediante inteligencia artificial.

Durante una entrevista, cuando aún estaba casada con Carlos III, Lady Di confesó que no creía llegar a ser reina con título oficial y que su único objetivo era "Ser la reina del corazón de las personas, pero no me veo siendo reina de este país".

Así se vería Lady Di si hubiese asumido el trono

Si bien la coronación de Carlos III estuvo repleta de actividades prestigiosas, como conciertos exclusivos en el castillo de Windsor, y con invitados de lujo, la ceremonia también se dio alrededor de críticas y manifestaciones contra los nuevos reyes británicos. El fallecimiento de Isabel II fue un antes y un después en la historia de los reinados, pero Lady Di sigue siendo la figura que, sin quererlo, se roba la atención del público.

Cómo luciría Lady Di según la IA

Un pequeño grupo de los protestantes reclamaron justicia por Diana y hasta pegaron carteles de su rostro en las calles con el lema "Dios salve a la reina". Mediante la inteligencia artificial, Elle España y distintos usuarios realizaron retratos de Spencer como la reina de Inglaterra, lo que nos permitió conocer cómo luciría Lady Di en el trono si no se hubiese divorciado de Carlos III.

Las imágenes recorrieron el mundo y resurgieron videos recordando las distintas entrevistas en donde la antigua princesa de Gales habló de su rol en la monarquía. Incluso, surgió una teoría respecto a la princesa Charlotte de Gales, hija de los herederos del trono, y su abuela.

Lady Di según Elle Spain

Se trata de que Charlotte podría ser la reencarnación de Spencer por actitudes que ambas tienen en común. Los fanáticos compararon la forma que la pequeña tiene de mirar a las personas y recordaron los ojos grandes y atentos de la exesposa del rey Carlos.

Carteles a favor de Lady Di

De no haberse divorciado del monarca y no haber sufrido aquel fatídico accidente, Lady Di tendría 61 años y sería la reina más aclamada en las historias de las monarquías. El título de princesa de Gales le corresponde a Kate Middleton, pero el pueblo británico se lo otorgó a Diana, incluso después de no ser miembro de la realeza.