El día en que Camilla Parker Bowles retó en público a la hija de Kate Middleton 

La Reina Isabel II falleció el pasado 8 de septiembre y durante diez días se llevó a cabo la Operación Puente de Londres para despedir a la monarca. Desde entonces, Carlos III ascendió al trono y Camilla Parker Bowles es reina consorte de Reino Unido. Además de Reina, también ejerce el rol de abuela, de los hijos de Kate Middleton y Meghan Markle.

El funeral de Estado de la Reina Isabel II comenzó el 19 de septiembre en la Abadía de Westminster, donde asistieron alrededor de 200 personas, entre ellos miembros de las familias reales, políticos y representantes de la Commonwealth. Según reveló la prensa británica, Parker Bowles habría notado cierto mal comportamiento en la princesa Charlotte, lo que hizo llamarle la atención en público.

En los últimos días, The Mirror aseguró que, durante el funeral de la fallecida monarca, los hijos mayores de Kate Middleton y el príncipe Guillermo llegaron al Welling Arch de Westminster y causaron un revuelo. Al parecer el príncipe George pellizcó a su hermana y esta gritó de dolor.

’¡Ay!’ exclamó de dolor la princesa Charlotte. Según el medio británico, la niña rápidamente se dio vuelta para mirar a su hermano mayor y luego miró hacia adelante. En ese entonces se encontraba Meghan Markle quien reaccionó con una sonrisa ante el juego de los príncipes.

Ante el grito que se escuchó en Westminster, Camilla Parker Bowles frunció el ceño y señaló a Charlotte, antes de mirar duramente a Kate Middleton. “Llévatela” habría dicho la reina consorte a la princesa de Gales, en referencia a la niña, aunque se desconoce cómo terminó el mal momento entre los hijos del príncipe Guillermo.

Tras la muerte de la Reina Isabel II, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, sienten un inmenso vacío. Según reveló Kate Middleton meses atrás, sus hijos mantenían una estrecha y tierna relación con la fallecida monarca, a quien llamaban a su antojo con un tierno apodo. En las últimas horas, Camilla Parker Bowles reveló cuál es el divertido apodo que utilizan los príncipes para llamarla.

En cada aparición pública, los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton, se muestran muy distendidos, y han llegado a protagonizar las anécdotas más divertidas. Así lo vimos durante el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, cuando el príncipe Louis protagonizó uno de los momentos virales junto a su madre. Al parecer, el menor de los príncipes preguntó a sus padres si podrá seguir visitando Balmoral, ahora que Isabel II no está.

El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis saben muy bien que sus abuelas son en verdad, Carole Middleton y Lady Di. Aunque a la difunta madre del príncipe Guillermo solo la conocen por fotos, los pequeños quieren a Camilla Parker Bowles como una abuela más. La nueva reina consorte de Reino Unido supo cómo esforzarse para llegar al corazón de los británicos, y también cómo ganarse el de los príncipes herederos.

Meses atrás, Kate Middleton reveló que sus hijos continuaban con una larga tradición familiar al llamar a la Reina Isabel II “Gan Gan”, por la dificultad de pronunciar el término “Grandma” en inglés. Esta semana, la propia Camilla Parker Bowles habló con el Daily Mail y confirmó que “Para ellos soy Gaga: nada que ver con la cantante, naturalmente. En realidad, no sé si me llaman así porque piensan que estoy un poco loca, pero me encanta. Lo encuentro divertido y, sobre todo, muy dulce”.

