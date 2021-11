El Palacio de Buckingham se enfrenta a un importante medio por un documental sobre el príncipe Guillermo y Harry 

Luego de que salga a la luz que el periodista Martin Bashir engañó a la princesa Diana para que le concediera la famosa entrevista en 1995, el príncipe Guillermo condenó públicamente a la BBC, y ésta tuvo que pedir disculpas públicamente y pagar una importante indemnización a la familia real británica.

Luego de varios meses de tensión, el palacio de Buckingham vuelve a enfrentarse a la importante cadena de radio y televisión del Reino Unido, tras la emisión de un documental sobre los príncipes Guillermo y Harry. El conflicto se debe a que la producción audiovisual tratará la relación con la prensa de los hijos del príncipe Carlos, tras la muerte de Diana de Gales.

El programa The Princes and the Press analizará cómo se han desempeñado a lo largo de los años, los príncipes Guillermo y Harry con la prensa. El documental será presentado por el periodista Amol Rajan, que se encargará de investigar las distintas entrevistas que brindaron los dos hermanos a los medios durante las últimas décadas, y el enfrentamiento entre ambos.

La BBC se negó a mostrar el documental a la casa real británica antes de emitirlo. Según The Times, la BBC considera apropiado que la cadena no lo muestre al palacio de Buckingham antes de emitirlo.

Por su parte, la Familia Real Británica no está de acuerdo con la cadena de radio y televisión y, tanto la reina Isabel II como el príncipe Carlos y Guillermo piensan dejar de colaborar con la BBC en futuros programas si el documental es de su desagrado.

El príncipe Harry y Meghan Markle planean un bautismo secreto para Lilibet Diana:

El pasado 4 de junio, nació Lilibet Diana Mountbatten Windsor, la segunda hija del príncipe Harry y Meghan Markle, octava en la línea de sucesión al trono británico. A diferencia de la ceremonia que se realizó justo a los dos meses del nacimiento de su hijo Archie, los duques de Sussex plantean una celebración íntima y secreta para que su hija reciba el santo sacramento. Además, mantienen en secreto quienes serán sus padrinos.

Aunque de manera oficial no se sabe cuándo ni dónde será la ceremonia, varios medios ingleses revelaron que los duques de Sussex tienen pensado bautizar a la pequeña Lilibet Diana en los Estados Unidos. Luego de haber sido el centro de las críticas en el bautismo de Archie, por organizar un evento para 25 invitados, donde la monarca no estaba invitada, Harry y Meghan buscan evitar el revuelo que se generó en 2019.

Pese a los informes que aseguraban que el bautismo de la pequeña Lilibet sería en el Castillo de Windsor, el experto en temas de realeza, Richard Fitzwilliams, confirmó al diario The Mirror que “el bautismo será en el estado natal de Meghan (California)”. “El príncipe Harry y Meghan Markle harán las cosas a su manera con Lilibet. Parece muy probable que el bautismo de la beba será en el estado natal de Meghan y en secreto, sin la controversia que rodeó al de Archie”, aseguró Fitzwilliams. Además, agregó que la pareja nunca publicó una imagen de su hija en público, prueba de la firme decisión de los duques de no exponerla.

Por su parte, la biógrafa real Angela Levin aseguró que el príncipe Harry estaba poniendo a la reina en una posición difícil, al esperar que asistiera al bautismo de su segunda hija. A diferencia de los duques de Sussex, el príncipe Guillermo y Kate Middleton bautizaron a sus tres hijos en multitudinarias ceremonias donde distintos medios cubrieron el evento y tomaron fotografías.

