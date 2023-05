El show de caras con el que Louis, el hijo de Kate Middleton, se convirtió en furor en las redes

Kate Middleton y Guillermo, príncipe de Gales, fueron, en parte, también los protagonistas de la coronación de Carlos III. No solo porque son los futuros reyes de Inglaterra, sino por los comportamientos de su hijo más pequeño, el príncipe Louis. El video se hizo viral en las redes sociales y lo catalogaron como el miembro más divertido de la monarquía.

A pesar de los protocolos de comportamiento que establece la corona británica, Louis tiene apenas 5 años, por lo que sus comportamientos y actitudes de berrinches es común a esa edad.

El show de caras de Louis de Gales, hijo de Kate Middleton

La familia de los príncipes de Gales se preparara para el día que les toque asumir al trono y las responsabilidades de Jorge de Gales, el hijo mayor, sean más estrictas. Kate y Guillermo suelen mostrarse al público con elegancia y carisma, pero el hijo menor les termina robando la atención.

Luego de la coronación, fueron muchos los videos que comenzaron a difundirse en las redes sociales sobre los hijos de la pareja. Por un lado, se viralizó la mirada que tiene Charlotte, princesa de Gales, y lo parecida que es a su abuela, Lady Di. Y, por otra parte, se hicieron viral las monerías del más pequeño de la familia.

Una usuaria compiló varios videos de Louis en distintos eventos y durante 1 minuto se puede observar los distintos comportamientos graciosos del infante. Desde bailar en la tribuna, tirarle el pelo a una niña y hasta taparle la boca a Middleton en señal de que se calle.

Príncipe Louis

Ante estas actitudes, Kate fue la única que reaccionó, pero no como las madres esperarían. En los videos se puede observar que la futura reina de Inglaterra le habla con un tono calmado y entre risas. Y es que Louis, a pesar de ser un miembro importante en la corona, no deja de ser un pequeño que no entienden los eventos a los que asiste.

Louis, príncipe de Gales

Incluso, se dio a conocer el tierno apodo que su madre le puso para llamarlo de manera cariñosa. Se trata de "Lou Bugs" y sus dos hermanos también tienen los suyos como un código desestructurado en el seno familia. Louis de Gales definitivamente será el miembro más mediático en unos años y podría provocarle grandes frustraciones a Kate Middleton.