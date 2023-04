Kate Middleton y el príncipe William celebrarán su aniversario número 12 en dos días, los actuales príncipes de Gales se casaron en 2011, pero estuvieron de novios por muchos años. Sin embargo, la futura reina tuvo 3 novios previos a dar el "Si, quiero".

Un factor que tienen en común todos los hombres que salieron con Kate, incluyendo al heredero al trono, es que vienen de familias muy adineradas. Según informa la prensa británica, fue la madre de Middleton, Carole Middleton, quien organizó sus relaciones hasta llevarla a lo más alto.

Carole proviene de una familia humilde y siempre tuvo en claro que sus hijas pertenecerían a la alta sociedad inglesa, cueste lo que cueste. Incluso, fue la mediadora de muchas discusiones entre Kate y William. De esta manera, la suegra del heredero al trono consiguió posicionarse como la madre de la futura reina de Inglaterra.

Todos los novios de Kate Middleton antes de casarse con William de Gales

Una vez instalada en Inglaterra, ya que vivía con su familia en Jordania, Kate comenzó a salir con un joven de nombre Willem Marx en el año 2000. No fue hasta el 2001 que la princesa de Gales conoció a su actual marido.

Kate Middleton y Willem Marx

La joven y su primer novio se conocieron en la escuela pública y fue el primer gran amor de Kate, según informó la prensa británica. La relación no duró mucho tiempo, pero finalizaron en muy buenos términos. De hecho, Willem asistió al casamiento de los futuros reyes de Inglaterra en señal de respeto a su ex novia. Actualmente, Marx trabaja como reportero en CNBC y cubrió el fallecimiento de la reina Isabel II el año pasado.

A su segundo novio, Middleton también lo conoció en aquella escuela pública. Harry Blackelock es una de las ex parejas de la princesa de Gales que está alejado de la prensa. La relación no duró mucho cuando era jóvenes y al parecer no había mucha química entre ellos, ya que aseguran que se la pasaban discutiendo.

Harry Blackelock, el segundo novio de Kate Middleton

Según indicó el medio MDZ, Harry le rompió el corazón a Kate al decidir viajar por el mundo como parte de una experiencia, por lo que la relación no solo terminó por la falta de química, sino por la lejanía.

Su tercer novio lo conoció en la Universidad de St. Andrews. La relación con Ruper Finch también fue una de las más cortas y poco conocida, ya que el joven fue la única ex pareja que no habló jamás de su relación con Kate Middleton. Sin embargo, se conoce que se casó con una joven que era amiga de la futura reina.

Ruper Finch, el tercer novio de Kate Middleton

Y el último noviazgo antes de casarse con el príncipe William fue el más polémico de todos. Kate estuvo un tiempo de novia con Henry Ropner, compañero de curso del futuro rey de Inglaterra, lo que causó el fin de la amistad, ya que la relación ocurrió mientras Middleton y William se tomaron un tiempo.

Kate Middleton, Henry Ropner

Pero como si se trata de redoblar la apuesta, William de Gales es ex novio de la ex novia de Henry Ropner. Es decir, tanto Kate Middleton como el príncipe William tienen una historia amorosa cruzada.