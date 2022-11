Escándalo Real: Corinna Larsen reveló el capítulo más oscuro de la vida del Rey Juan Carlos I 

Esta semana, Corinna Larsen zu Sayn-Wittgenstein, quien fue amante del Rey Juan Carlos I de España, estrenó el podcast “Corinna y el rey”, en el que profundiza su relación con el monarca emérito. Además, la empresaria alemana aseguró que el padre del Rey Felipe VI le habría confesado cómo sucedió el capítulo más oscuro de la historia de la Familia Real española: la muerte de Alfonso de Borbón en 1956.

“Le dije que ya era suficientemente duro aceptar que alguien estuviera casado, y eso que yo no tenía ningún problema moral con este tema porque eran dos adultos que habían consentido” comenzó diciendo Corinna sobre su amorío con el Rey. Luego agregó: “Nunca me había sentido tan vinculada a alguien como con el rey de España. En mi corazón, él era mi esposo. Decía que por aquel entonces andaba muy ocupado y que probablemente no había sido un padre muy atento con sus hijos, pero disfrutó mucho ejerciendo este papel con Alexander”.

Aunque las circunstancias del hecho nunca fueron investigadas oficialmente, la versión oficial siempre fue que se trató de un accidente mientras limpiaba la pistola. La empresaria aseguró que el padre del Rey Felipe VI le reconoció en 2006 que él sostenía el arma que mató a su hermano menor, Alfonso de Borbón, en la residencia de la Familia Real española en Estoril (Portugal).

“Estaban jugando un juego estúpido, pero en cualquier caso él se cargó el arma. En el fondo de su alma y de su cabeza él siente una gran culpa. Tiene pesadillas al respecto” aseguró Corinna, y recordó que el Rey emérito le comentó que su hermano menor era brillante, el guapo y el hijo favorito de sus padres. “Solo Juan Carlos sabe bien lo que pasó después. Nunca hubo una autopsia. Se dice que Alfonso se apresuró a llegar a casa tras su torneo de golf. Estaba emocionado porque había quedado en primer lugar. No veía la hora para compartirlo con su hermano” agregó.

“La imagen de su hermano en el suelo siempre está en su mente. A menudo lo describen como alguien melancólico. Tiene cambios de humor y se siente solo” cerró.

Quién es Corinna Larsen, la ex amante de Juan Carlos I de España:

Corinna, desde temprana edad buscó relacionarse con lo más exclusivo de la aristocracia y nobleza europea, tal es así que a sus 25 años, la alemana contrajo matrimonio con el empresario británico Philip Adkins, a quien conoció cuando ella trabajaba para una empresa multinacional en París. Anastassia, su hija, fue el resultado de este amor. Pero este amor no fue para siempre, una década más tarde Corinna se enamoró del príncipe alemán Johann Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. Tras divorciarse de su primer marido, dio el sí en 2000 y se convirtió en princesa pese al descontento de la familia del novio, con quien tuvo a su segundo hijo, Alexander.

Sobre este niño, uno de los rumores más fuertes fue que el rey Juan Carlos era su verdadero padre, lo cual desató el escándalo entre los pasillos del Palacio de la Zarzuela. Sin embargo más tarde esto quedó desestimado ya que Alexander nació antes de que Juan Carlos y Corinna se conocieran. En cuanto al basto vínculo de Corinna con la realeza, es menester resaltar que ofició de consejera personal de Alberto de Mónaco y asesora de imagen de la princesa Charlene. Tras conocer a Juan Carlos, su relación estrecha con el mundo real se vio sumamente beneficiado.

En 2012 finalmente salió a la luz el amorío entre el rey emerito y Corinna, luego de que se sumaran a un safari en Botswana. Acompañado por el magnate sirio Mohamed Eyad Kayali, Corinne, su hijo Alexander y el primer marido de ella, Philip Adkins, el rey llegó en un vuelo privado al aeropuerto de Maun. Los cinco se trasladaron a Qorokwe, un campamento en el delta de Okavango. La imagen que recorrió el mundo no sólo fue la de un rey con su amante, sino la de un despiadado ser que terminó con la vida de un elefante de más de 50 años y que posó orgulloso con su trofeo de caza.

Como obra del destino, esa misma noche tuvo un accidente por el que tuvo que ser trasladado a Madrid de urgencia para ser operado de la cadera. “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a suceder”, declaró ante la prensa, reconociendo así su error. Asimismo con estas fotos se confirmó que Corinne era la amante del padre de Felipe VI, por lo que el escándalo siguió creciendo. Tal es así que en 2014 Juan Carlos tuvo que abdicar irremediablemente tras 38 años de reinado.

